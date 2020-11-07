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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Около 20 тысяч ковид-диссидентов собрались на акцию в центре Лейпцига. Полиция разгоняет демонстрацию
Более 20 тысяч противников коронавирусных ограничений и сторонников теорий заговора из движения Querdenken, а также праворадикалы и футбольные фанаты провели в субботу демонстрацию против локдауна в германском городе Лейпциг (Саксония), сообщает издание Der Spiegel.
Полиция была вынуждена прекратить собрание, так как при заявленной численности 16 тысяч участников демонстранты не помещались на центральной площади Аугустусплац, не соблюдали социальную дистанцию и не носили средства защиты.
Как сообщают репортеры Spiegel и Tagesspiegel с места событий, демонстранты не расходятся и направляются на прилежащие улицы, где против ковид-диссидентов выступают активисты антифашистского движения. Между группами футбольных хулиганов и антифашистов происходят стычки, задержания на данный момент единичны.
Изначально суд первой инстанции наложил запрет на проведение масштабного митинга в условиях пандемии и локдауна, однако Высший административный суд Саксонии отменил это решение. Власти подчеркивают, что свобода собраний поставлена выше коронавирусных ограничений.
В августе ковид-диссиденты попытались взять штурмом историческое здание Рейхстага в Берлине, где заседает парламент ФРГ. Более 200 участников столкновений были задержаны. Тогда акция собрала по меньшей мере 38 тысяч участников, среди которых были активисты праворадикальных движений. Один из лидеров движения ковид-диссидентов Аттила Хильдман тогда «заводил» толпу через мегафон, скандируя «Путин».
В Германии со 2 ноября действует так называемый мягкий локдаун с закрытием развлекательных заведений, частичным закрытием отелей и ограничениями на контакты: нельзя собираться группами больше десяти человек.
Введение в Германии карантина — результат соглашения между федеральным центром и землями. Ранее суды отдельных земель своими решениями отменяли некоторые запреты, установленные федерацией. Среди них — запрет на размещение постояльцев в отелях или на продажу алкоголя в отдельных заведениях.
С начала пандемии в Германии зафиксировано более 650 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли от инфекции более 11 тысяч пациентов. За последние сутки прирост составил 21 тысячу новых случаев.