Около 20 тысяч ковид-диссидентов собрались на акцию в центре Лейпцига. Полиция разгоняет демонстрацию

Более 20 тысяч противников коронавирусных ограничений и сторонников теорий заговора из движения Querdenken, а также праворадикалы и футбольные фанаты провели в субботу демонстрацию против локдауна в германском городе Лейпциг (Саксония), сообщает издание Der Spiegel.

Митинг в центре Лейпцига. Фото из соцсетей

Полиция была вынуждена прекратить собрание, так как при заявленной численности 16 тысяч участников демонстранты не помещались на центральной площади Аугустусплац, не соблюдали социальную дистанцию и не носили средства защиты.

Как сообщают репортеры Spiegel и Tagesspiegel с места событий, демонстранты не расходятся и направляются на прилежащие улицы, где против ковид-диссидентов выступают активисты антифашистского движения. Между группами футбольных хулиганов и антифашистов происходят стычки, задержания на данный момент единичны.

Изначально суд первой инстанции наложил запрет на проведение масштабного митинга в условиях пандемии и локдауна, однако Высший административный суд Саксонии отменил это решение. Власти подчеркивают, что свобода собраний поставлена выше коронавирусных ограничений.

В августе ковид-диссиденты попытались взять штурмом историческое здание Рейхстага в Берлине, где заседает парламент ФРГ. Более 200 участников столкновений были задержаны. Тогда акция собрала по меньшей мере 38 тысяч участников, среди которых были активисты праворадикальных движений. Один из лидеров движения ковид-диссидентов Аттила Хильдман тогда «заводил» толпу через мегафон, скандируя «Путин».

В Германии со 2 ноября действует так называемый мягкий локдаун с закрытием развлекательных заведений, частичным закрытием отелей и ограничениями на контакты: нельзя собираться группами больше десяти человек.

Введение в Германии карантина — результат соглашения между федеральным центром и землями. Ранее суды отдельных земель своими решениями отменяли некоторые запреты, установленные федерацией. Среди них — запрет на размещение постояльцев в отелях или на продажу алкоголя в отдельных заведениях.

С начала пандемии в Германии зафиксировано более 650 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли от инфекции более 11 тысяч пациентов. За последние сутки прирост составил 21 тысячу новых случаев.