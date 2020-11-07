Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

явление

Пять российских протестов, которые победили: обзорное видео (5 минут)

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 122 от 6 ноября 2020

Читать номер

Силовики задержали в Минске журналиста «МБХ медиа» Романа Попкова

Политика1

1
 

Белорусские силовики задержали в Минске обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова, сообщают волонтеры в телеграм-канале «Списки задержанных».

Как уточняет издание «МБХ медиа», Попков освещал субботние акции протеста в городе, но перестал выходить на связь после 13:57.

«Радио Свобода» опубликовало видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент задержания Попкова.

В субботу милиция задержала как минимум 57 врачей и медсестер во время протестной акции медиков у первой Городской клинической больницы в Минске, сообщает правозащитный центр «Вясна». «Марш медиков» должен был состояться сегодня в районе станции метро «Академия наук», но силовики приехали туда еще до начала акции. Также в столице должен был пройти «Женский марш». В ходе разгона этой акции задержаны 7 человек.

Протесты по всей стране начались после выборов президента: граждане выступили против масштабных фальсификаций во время голосования и насилия со стороны силовиков, которые жестко задерживали демонстрантов, применяли против них спецсредства и избивали в изоляторах. 

Теги:
минск, kn, права журналиста, задержания, мбх, протесты в Беларуси

Телеведущий Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Общество1 510

1 510
 

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье, сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Колтовому был 41 год, он вел шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ.

В катастрофе также погибла его жена, уточняет ТАСС.

Александр Колтовой. Фото: instagram

Днем в субботу возле подмосковного поселка Томилино потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. В экстренных службах сообщили, что причиной падения мог стать отказ двигателя. Самолет загорелся в воздухе и ушел на аварийную посадку в поле у Новорязанского шоссе.

Информация о ЧП поступила в МЧС около 15:20 мск. К ликвидации последствий привлекли 40 человек и 13 единиц техники.

До работы на НТВ Александр Колтовой был редактором программы «Галилео» на СТС.

Теги:
kn, телеведущий, чп, авиакатастрофа
Больше интересного в вашей ленте
Видео рассмешило пользователей до слез: кот обидел щенка, и он позвал на помощь старшего друга
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Необычная схватка рыси и сурка — передел территории
Вы будете видеть меньше такого
Нестандартный способ применения бельевой корзины из Светофора подсмотрел в гостях: Передаю опыт сельских жителей
Вы будете видеть меньше такого
Я всегда собираю старые наволочки для таких случаев. Покажу, в какую полезную вещь для ванны их можно превратить
Вы будете видеть меньше такого
Элегантный смартфон от бренда за копейки! "Лучше него нет!"
Вы будете видеть меньше такого
Теперь моя старая утятница не будет пылиться в дальнем углу. Покажу, какую красоту для дома я из неё сделала
Вы будете видеть меньше такого
Сажаю лук осенью ленивым китайским способом уже не первый год
Вы будете видеть меньше такого
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Вы будете видеть меньше такого
Какие головные уборы будут носить стильные модницы осенью и зимой 2020/21
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Мужчина живет в землянке в лесу уже 20 лет и ни о чем не жалеет
Вы будете видеть меньше такого
12 странных фотографий показывают, что жизнь намного смешней чем мы думаем
Вы будете видеть меньше такого
Как мультик «Три кота» влияет на ребенка: мнение психолога
Вы будете видеть меньше такого
Так не носят! 7 моделей зимней обуви, которые не подходят к джинсам
Вы будете видеть меньше такого
Фестиваль уличного кино 2020
Вы будете видеть меньше такого
Попробовал у соседки в гостях вкусный свекольный эстонский салат «Розолье». Теперь готовлю такой же на замену винегрету…
Вы будете видеть меньше такого
Записки из джунглей Бразилии - 228 день карантина
Вы будете видеть меньше такого
Буду фотографировать ночью старинное зеркало, в заброшенном доме где жил деревенский художник. Решил провести…
Вы будете видеть меньше такого
Парни создали худший номер «ноль звезд» и совсем не ожидали, что на их голову свалятся сотни бронирований (фото…
Вы будете видеть меньше такого
Из Минска в Эмираты дважды за 3 дня отправляли грузовой самолет. Что об этом известно
Вы будете видеть меньше такого
Похудела со 132кг до 69кг, перестав сидеть на голодных диетах. Показываю свое меню стройности.
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera