Материалы
Рубрики
Темы
- Трамп или Байден? Америка считает голоса8 материалов
- Российских моряков бросили умирать3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Силовики задержали в Минске журналиста «МБХ медиа» Романа Попкова
Белорусские силовики задержали в Минске обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова, сообщают волонтеры в телеграм-канале «Списки задержанных».
Как уточняет издание «МБХ медиа», Попков освещал субботние акции протеста в городе, но перестал выходить на связь после 13:57.
«Радио Свобода» опубликовало видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент задержания Попкова.
В субботу милиция задержала как минимум 57 врачей и медсестер во время протестной акции медиков у первой Городской клинической больницы в Минске, сообщает правозащитный центр «Вясна». «Марш медиков» должен был состояться сегодня в районе станции метро «Академия наук», но силовики приехали туда еще до начала акции. Также в столице должен был пройти «Женский марш». В ходе разгона этой акции задержаны 7 человек.
Протесты по всей стране начались после выборов президента: граждане выступили против масштабных фальсификаций во время голосования и насилия со стороны силовиков, которые жестко задерживали демонстрантов, применяли против них спецсредства и избивали в изоляторах.
Теги:минск, kn, права журналиста, задержания, мбх, протесты в Беларуси
Телеведущий Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье, сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Колтовому был 41 год, он вел шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ.
В катастрофе также погибла его жена, уточняет ТАСС.
Днем в субботу возле подмосковного поселка Томилино потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. В экстренных службах сообщили, что причиной падения мог стать отказ двигателя. Самолет загорелся в воздухе и ушел на аварийную посадку в поле у Новорязанского шоссе.
Информация о ЧП поступила в МЧС около 15:20 мск. К ликвидации последствий привлекли 40 человек и 13 единиц техники.
До работы на НТВ Александр Колтовой был редактором программы «Галилео» на СТС.