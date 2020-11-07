Силовики задержали в Минске журналиста «МБХ медиа» Романа Попкова

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье, сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Колтовому был 41 год, он вел шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ.

В катастрофе также погибла его жена, уточняет ТАСС.

Александр Колтовой. Фото: instagram

Днем в субботу возле подмосковного поселка Томилино потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. В экстренных службах сообщили, что причиной падения мог стать отказ двигателя. Самолет загорелся в воздухе и ушел на аварийную посадку в поле у Новорязанского шоссе.

Информация о ЧП поступила в МЧС около 15:20 мск. К ликвидации последствий привлекли 40 человек и 13 единиц техники.

До работы на НТВ Александр Колтовой был редактором программы «Галилео» на СТС.