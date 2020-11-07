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Пять российских протестов, которые победили: обзорное видео (5 минут)

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№ 122 от 6 ноября 2020

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Телеведущий Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Общество30

30
 

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье, сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Колтовому был 41 год, он вел шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ.

В катастрофе также погибла его жена, уточняет ТАСС.

Александр Колтовой. Фото: instagram

Днем в субботу возле подмосковного поселка Томилино потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. В экстренных службах сообщили, что причиной падения мог стать отказ двигателя. Самолет загорелся в воздухе и ушел на аварийную посадку в поле у Новорязанского шоссе.

Информация о ЧП поступила в МЧС около 15:20 мск. К ликвидации последствий привлекли 40 человек и 13 единиц техники.

До работы на НТВ Александр Колтовой был редактором программы «Галилео» на СТС.

Теги:
kn, телеведущий, чп, авиакатастрофа

В Хабаровске на выходе из суда избили блогера, рассказывавшего о протестах 

Общество283

283
 

В Хабаровске на выходе из Центрального районного суда избили блогера Angel ID, который вел прямые эфиры с протестных акций. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

Адвокат правозащитного проекта Татьяна Титкова сопровождает его в больницу, куда его везет бригада скорой помощи. Как сообщили «ОВД-Инфо» очевидцы, мужчину избили полицейские, которые также применили против блогера электрошокер. Он находится без сознания. 

Ранее Центральный районный суд Хабаровска признал блогера виновным в участии в несанкционированной акции, которая помешала движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Судебное заседание длилось 11 часов, в итоге мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей. 

Сегодня в городе состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывшего чиновника заподозрили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и отправили в московское СИЗО «Лефортово». Жители Хабаровска требует судить его в своем регионе.

Теги:
sn, блогеры, избиение, хабаровский край
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