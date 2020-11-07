В Хабаровске на выходе из суда избили блогера, рассказывавшего о протестах 

В Хабаровске на выходе из Центрального районного суда избили блогера Angel ID, который вел прямые эфиры с протестных акций. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Адвокат правозащитного проекта Татьяна Титкова сопровождает его в больницу, куда его везет бригада скорой помощи. Как сообщили «ОВД-Инфо» очевидцы, мужчину избили полицейские, которые также применили против блогера электрошокер. Он находится без сознания.

Ранее Центральный районный суд Хабаровска признал блогера виновным в участии в несанкционированной акции, которая помешала движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Судебное заседание длилось 11 часов, в итоге мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Сегодня в городе состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывшего чиновника заподозрили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и отправили в московское СИЗО «Лефортово». Жители Хабаровска требует судить его в своем регионе.