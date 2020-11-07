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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
В Хабаровске на выходе из суда избили блогера, рассказывавшего о протестах
В Хабаровске на выходе из Центрального районного суда избили блогера Angel ID, который вел прямые эфиры с протестных акций. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Адвокат правозащитного проекта Татьяна Титкова сопровождает его в больницу, куда его везет бригада скорой помощи. Как сообщили «ОВД-Инфо» очевидцы, мужчину избили полицейские, которые также применили против блогера электрошокер. Он находится без сознания.
Ранее Центральный районный суд Хабаровска признал блогера виновным в участии в несанкционированной акции, которая помешала движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Судебное заседание длилось 11 часов, в итоге мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Сегодня в городе состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывшего чиновника заподозрили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и отправили в московское СИЗО «Лефортово». Жители Хабаровска требует судить его в своем регионе.
Теги:sn, блогеры, избиение, хабаровский край
«Беларусь становится ядерной державой»: Лукашенко открыл первую в стране АЭС. Страны Балтии энергию покупать отказались
Сегодня в Гродненской области начала работу первая в Беларуси атомная электростанция. Как передает БелТА, ее официально открыл Александр Лукашенко, которого ЦИК объявил победителем президентских выборов.
Облетев на вертолете над электростанцией, политик направился в здание управления первого энергоблока, где дал разрешение на подъем электрической мощности энергоблока. Впрочем, обстановка на площадке показалась политику не слишком праздничной.
«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — заявил он, отметив, что мечтает о строительстве еще одной атомной станции.
По словам министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, БелАЭС будет производить в год около 18 миллиардов кВт/ч, что не только позволит стране сэкономить деньги на покупке газа, но и снизит объем выбросов парникового газа на 7 миллионов тонн в год.
В начале строительства предполагалось, что электроэнергию будут поставлять и в другие страны через линии стран Балтии. Однако в сентябре Эстония, Латвия и Литва заявили, что будут блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки. Это решение они объяснили нарушением норм безопасности при возведении объекта.