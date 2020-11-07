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№ 122 от 6 ноября 2020

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«Беларусь становится ядерной державой»: Лукашенко открыл первую в стране АЭС. Страны Балтии энергию покупать отказались 

Общество298

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Сегодня в Гродненской области начала работу первая в Беларуси атомная электростанция. Как передает БелТА, ее официально открыл Александр Лукашенко, которого ЦИК объявил победителем президентских выборов. 

Лукашенко осматривает новую АЭС. Фото: БелТА/ТАСС

Облетев на вертолете над электростанцией, политик направился в здание управления первого энергоблока, где дал разрешение на подъем электрической мощности энергоблока. Впрочем, обстановка на площадке показалась политику не слишком праздничной. 

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — заявил он, отметив, что мечтает о строительстве еще одной атомной станции. 

По словам министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, БелАЭС будет производить в год около 18 миллиардов кВт/ч, что не только позволит стране сэкономить деньги на покупке газа, но и снизит объем выбросов парникового газа на 7 миллионов тонн в год. 

В начале строительства предполагалось, что электроэнергию будут поставлять и в другие страны через линии стран Балтии. Однако в сентябре Эстония, Латвия и Литва заявили, что будут блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки. Это решение они объяснили нарушением норм безопасности при возведении объекта. 

Теги:
sn, лукашенко, аэс, беларусь
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