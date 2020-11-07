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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
В Тюмени полиция задержала участников шествия коммунистов. 70-летнего активиста доставили в СК
Юлия БаталоваНовая газета
Полиция разогнала шествие Российской коммунистической народной партии (РКНП) в Тюмени в честь 103-й годовщины Октябрьской революции. Около половины из 100 участников акции задержаны, сообщил «Новой газете» тюменский журналист Никита Кифорук.
Члены партии, большинство из которых пенсионеры, сейчас находятся в отделе полиции №5 Тюмени. Главу обкома РКНП, 70-летнего Александра Черепанова доставили в Следственный комитет для дачи объяснений. По версии силовиков, он якобы избил полицейского и сорвал с него погон. На кадрах с шествия видно, как сразу несколько полицейских пытаются задержать Черепанова с примением физической силы.
Черепанов написал заявление на имя начальника пятого отдела полиции Александра Симонова.
«Составили протоколы. У нас тут много активистов сидит — все фойе заняли. Одного увезли в СК», — прокомментировал «Новой газете» начальник смены дежурной части пятого отдела полиции.
Как сообщил Черепанов, командир отдельного батальона ППС тюменской полиции Вячеслав Волковицкий написал заявление, в котором утверждает, что Черепанов ударил его. Глава обкома РКНП уверяет, что полицейский не травмирован.
Теги:kn, 7 ноября, шествия, полицейское насилие, коммунисты, тюмень
Великобритания закрыла границу для датчан из-за новой мутации SARS-CoV-2
Правительство Великобритании закрыло на въезд границу с Данией после того, как в Ютландии зафиксировали случаи передачи мутировавшего коронавируса от норок к людям.
«C 4:00 субботы (7:00 мск — ред.), 7 ноября, МВД вводит иммиграционные ограничения. Это означает, что лицам, приезжающим в Великобританию из Дании, будет отказано во въезде», — сказано в сообщении британского кабмина.
Исключения будут сделаны для грузоперевозчиков, граждан Великобритании и лиц, постоянно проживающих в королевстве. При этом все въезжающие должны пройти двухнедельный карантин.
Датский государственный институт по борьбе с опасными инфекциями SSI сообщил в четверг, что с лета в стране зафиксированы 214 случаев передачи новых типов коронавируса от норок людям.
Пять новых штаммов получили название Cluster. При этом мутации Cluster 1-4 не вызывают опасений у специалистов, в то время как мутировавший в норках Cluster 5 может стать причиной новой пандемии с эпицентром в Дании, говорят ученые.
В случае с Cluster 5 изменения наблюдаются в так называемых спайк-протеинах, к которым у человека вырабатываются антитела. Разрабатываемые в мире вакцины не подходят для противодействия такому типу вируса, отмечают датские власти. В королевстве к началу 2021 года ожидают поставок шведско-британской вакцины AstraZeneca.
В целях борьбы с распространением нового типа вируса власти Дании — крупнейшего в мире производителя норкового меха — постановили истребить всех норок на фермах страны, то есть от 12 до 17 млн особей. К уничтожению уже привлекли полицию и армию,
силовики планируют убить всех животных в течение следующей недели.
Кроме того, власти Дании полностью изолировали регион Северная Ютландия с населением около 600 тысяч человек, где зафиксированы случаи заражаения людей коронавирусом типа Cluster 5. В семи коммунах на полуострове введен карантин и оставлено движение общественного транспорта. Также на полуострове началось массовое тестирование населения.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые мутации коронавируса обнаружены у норок еще в пяти странах — это Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США. О случаях передачи вируса от животных людям в этих странах на данный момент ничего не известно.