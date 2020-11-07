В столичных больницах осталось 30% свободных коек для больных коронавирусом 

В московских больницах осталось 30% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Об этом РБК рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там уточнили, что всего в городе развернуто более 15 тысяч специализированных мест для больных COVID-19. Почти половина из них располагается во временных госпиталях в Крылатском, Сокольниках и на ВДНХ. В депздраве считают, что оставшихся коек хватит.

Тем временем больница в Коммунарке, которая первой начала принимать пациентов с коронавирусом в самом начале пандемии, вновь полностью заполнена больными COVID-19. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, сейчас там лечатся более 900 человек, из них 177 — в реанимации. В Филатовской больнице места еще есть.

В последние пять дней в московские медучреждения ежедневно госпитализируют более тысячи новых пациентов. За последние сутки в городе выявили еще 5829 новых случаев заражения инфекцией. Одновременно с этим жители Москвы начали жаловаться на нехватку лекарств в аптеках. С полок, пишет РБК, пропал левофлоксацин и другие препараты, которые принимают пациенты с COVID-19.

Несмотря на рост числа заболевших власти города не спешат возвращать жесткие ограничения, введенные этой весной для профилактики коронавируса. Пока что мэрия обязала работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку, учащиеся средней школы теперь занимаются дистанционно, а пожилым гражданам рекомендовали оставаться дома. Власти не планируют ограничивать работу ночных заведений — ресторанов, баров и клубов. Ранее там была введена система чек-инов для уведомления посетителей о возможном контакте с больным коронавирусом. Такая же система со следующего четверга будет внедрена в московских управах и префектурах.