Великобритания закрыла границу для датчан из-за новой мутации SARS-CoV-2

Правительство Великобритании закрыло на въезд границу с Данией после того, как в Ютландии зафиксировали случаи передачи мутировавшего коронавируса от норок к людям.

«C 4:00 субботы (7:00 мск — ред.), 7 ноября, МВД вводит иммиграционные ограничения. Это означает, что лицам, приезжающим в Великобританию из Дании, будет отказано во въезде», — сказано в сообщении британского кабмина.

Исключения будут сделаны для грузоперевозчиков, граждан Великобритании и лиц, постоянно проживающих в королевстве. При этом все въезжающие должны пройти двухнедельный карантин.

Датский государственный институт по борьбе с опасными инфекциями SSI сообщил в четверг, что с лета в стране зафиксированы 214 случаев передачи новых типов коронавируса от норок людям.

Пять новых штаммов получили название Cluster. При этом мутации Cluster 1-4 не вызывают опасений у специалистов, в то время как мутировавший в норках Cluster 5 может стать причиной новой пандемии с эпицентром в Дании, говорят ученые.

В случае с Cluster 5 изменения наблюдаются в так называемых спайк-протеинах, к которым у человека вырабатываются антитела. Разрабатываемые в мире вакцины не подходят для противодействия такому типу вируса, отмечают датские власти. В королевстве к началу 2021 года ожидают поставок шведско-британской вакцины AstraZeneca.

В целях борьбы с распространением нового типа вируса власти Дании — крупнейшего в мире производителя норкового меха — постановили истребить всех норок на фермах страны, то есть от 12 до 17 млн особей. К уничтожению уже привлекли полицию и армию,

силовики планируют убить всех животных в течение следующей недели.

Кроме того, власти Дании полностью изолировали регион Северная Ютландия с населением около 600 тысяч человек, где зафиксированы случаи заражаения людей коронавирусом типа Cluster 5. В семи коммунах на полуострове введен карантин и оставлено движение общественного транспорта. Также на полуострове началось массовое тестирование населения.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые мутации коронавируса обнаружены у норок еще в пяти странах — это Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США. О случаях передачи вируса от животных людям в этих странах на данный момент ничего не известно.