В крупных городах Грузии ввели комендантский час из-за распространения коронавируса 

С следующей недели в Тбилиси и других крупных городах Грузии начнет действовать запрет на передвижение по ночам. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Передвигаться по городу пешком или на транспорте нельзя будет с 10 часов вечера и до 5 утра. Ограничение, введенное на фоне распространения коронавируса, будет действовать в Гори, Поти, Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди.

Запрет не будет касаться международных автомобильных перевозок, работы врачей и курьеров.

На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 54 852 случая заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию выявили у 2859 жителей этой страны. С начала пандемии непосредственно от COVID-19 скончался 441 человек.

Ранее карантинные меры, вплоть до введения комендантского часа, также ввели в Италии, Великобритании, Франции, Австрии, Испании и Германии. На сегодняшний день в мире зарегистрировали более 49 миллионов случаев заражения COVID-19.