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Пять российских протестов, которые победили: обзорное видео (5 минут)

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№ 122 от 6 ноября 2020

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В крупных городах Грузии ввели комендантский час из-за распространения коронавируса 

Общество16

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С следующей недели в Тбилиси и других крупных городах Грузии начнет действовать запрет на передвижение по ночам. Об этом сообщает грузинский «Первый канал». 

Передвигаться по городу пешком или на транспорте нельзя будет с 10 часов вечера и до 5 утра. Ограничение, введенное на фоне распространения коронавируса, будет действовать в Гори, Поти, Кутаиси, Батуми, Рустави и Зугдиди. 

Запрет не будет касаться международных автомобильных перевозок, работы врачей и курьеров. 

На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 54 852 случая заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию выявили у 2859 жителей этой страны. С начала пандемии непосредственно от COVID-19 скончался 441 человек. 

Ранее карантинные меры, вплоть до введения комендантского часа, также ввели в Италии, Великобритании, Франции, Австрии, Испании и Германии. На сегодняшний день в мире зарегистрировали более 49 миллионов случаев заражения COVID-19.

Теги:
sn, коронавирус, комендантский час, грузия

В Минске силовики задержали несколько десятков медиков на протестной акции

Политика380

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Правоохранители задержали несколько десятков врачей и медсестер во время протестной акции медиков у первой Городской клинической больницы в Минске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

На кадрах, опубликованных «Радио Свобода», видно, как бойцы ОМОНа выходят из микроавтобусов, направляются в сторону людей в белых халатах и уводят их под руки в автозаки.

«Марш медиков» должен был состояться сегодня в районе станции метро «Академия наук». Милиция и сотрудники других силовых структур приехали туда еще до начала акции.

Протесты по всей стране начались после выборов президента: граждане выступили против масштабных фальсификаций во время голосования и насилия со стороны силовиков, которые жестко задерживали демонстрантов, применяли против них спецсредства и избивали в изоляторах.

Теги:
sn, врачи, протесты, беларусь
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