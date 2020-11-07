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№ 122 от 6 ноября 2020

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В Минске силовики задержали несколько десятков медиков на протестной акции

Политика1

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Правоохранители задержали несколько десятков врачей и медсестер во время протестной акции медиков у первой Городской клинической больницы в Минске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

На кадрах, опубликованных «Радио Свобода», видно, как бойцы ОМОНа выходят из микроавтобусов, направляются в сторону людей в белых халатах и уводят их под руки в автозаки.

«Марш медиков» должен был состояться сегодня в районе станции метро «Академия наук». Милиция и сотрудники других силовых структур приехали туда еще до начала акции.

Протесты по всей стране начались после выборов президента: граждане выступили против масштабных фальсификаций во время голосования и насилия со стороны силовиков, которые жестко задерживали демонстрантов, применяли против них спецсредства и избивали в изоляторах.

Теги:
sn, врачи, протесты, беларусь
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