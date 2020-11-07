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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
В Беларуси против рабочих металлургического завода возбудили дело об организации массовых беспорядков
Управление Следственного комитета Беларуси по Гомельской области возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков против сотрудников Белорусского металлургического завода (БМЗ). Об этом сообщает пресс-служба правоохранительной структуры.
Следствие утверждает, что в середине августа «агрессивно настроенные» работники предприятия остановили движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода.
По делу силовики уже успели допросить более 100 человек.
17 августа рабочие БМЗ присоединились к общенациональной забастовке и, как и многие другие предприятия в стране, приостановили работу в знак протеста против фальсификаций в ходе президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных граждан, выразивших несогласие с результатами голосования.
Ранее белорусский СК возбудил еще несколько уголовных дел об организации и участии в массовых беспорядках. В одном из них 231 фигурант: в основном, это участники «Марша против террора», который прошел в Минске 1 ноября. Протесты в Беларуси, сопровождавшиеся жесткими разгонами, начались в августе — после выборов президента страны. По подсчетам «Медиазоны», только в Минске во время демонстраций от действий правоохранителей пострадали 1 376 протестующих и очевидцев событий.