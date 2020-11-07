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Хроника выборов в США-2020. Байден побеждает в «ключевых» штатах, Трамп обещает судиться

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№ 122 от 6 ноября 2020

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В Екатеринбурге охранник ЧОП застрелил троих человек и покончил с собой

Общество1 365

Иван Жилинспецкор

1 365
 

В квартире на севере Екатеринбурга произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Об этом «Новой газете» сообщили представители регионального Следственного комитета и МВД.

Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых отметил, что, по имеющейся информации, стрелявшего мужчину звали Дмитрием, он работал в ЧОП. Его тело также было найдено в квартире. «На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье "Сайга-20К"», — сказал Горелых.

Из «Сайги», по информации Следственного комитета, и были убиты люди. Кроме четырех убитых прибывшие на место следователи обнаружили раненную девушку. Сейчас она прооперирована.

На месте обнаружены следы распития алкогольных напитков, но точные мотивы массового убийства пока не установлены. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч.2 ст.105 УК). 

В октябре этого года в поселке Большеорловское Нижегородской области мужчина открыл стрельбу на остановке, убив четырех человек. Позже выяснилось, что до того, как получить разрешение на оружие, он наблюдался у врача из-за депрессии. Росгвардия выдала ему разрешение на оружие без проверки медицинских справок. Об устроившем стрельбу в Екатеринбурге Дмитрии известно, что ранее он был судим за кражу.

Теги:
sn, екатеринбург, чоп, убийство

Верховный суд США постановил изолировать бюллетени, полученные в ключевом штате Пенсильвания 

Политика2 874

2 874
 

Верховный суд США постановил изолировать присланные по почте после 3 ноября избирательные бюллетени жителей ключевого штата Пенсильвания. Это следует из постановления, опубликованного на сайте судебного органа.

Всем окружным избирательным комиссиям предписано хранить полученные после 8 часов вечера 3 ноября бюллетени в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов. Считать их тоже будут отдельно.

Ранее с таким требование в Верховный суд США обратились представители Республиканской партии в Пенсильвании. По словам членов политического объединения, до этого избирком штата распорядился отделять присланные позже бюллетени, однако на местах это решение не исполнялось.

В Пенсильвании остаются необработанными лишь 4% голосов избирателей, передает The New York Times. После подсчета 96% бюллетеней в этом штате с небольшим отрывом лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден: у него 49,6%.

Дональд Трамп пока получил в Пенсильвании 49,1%. Кандидат от республиканцев утверждает, что его соперник рано начал праздновать победу. «Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента. Я тоже мог бы об этом заявить. Судебные разбирательства только начинаются!», — написал политик в своем твиттере.

Как отмечает «Би-би-си», для победы Байдену нужно выиграть в Пенсильвании или в двух других колеблющихся штатах, среди которых Аризона, Северная Каролина, Невада или Джорджия. Результаты там еше не объявлены. Трампу для этой цели также нужно победить в Пенсильвании или в трех других ключевых штатах.

Теги:
sn, сша, байден, трамп, выборы
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