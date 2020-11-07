В Екатеринбурге охранник ЧОП застрелил троих человек и покончил с собой

В квартире на севере Екатеринбурга произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Об этом «Новой газете» сообщили представители регионального Следственного комитета и МВД.

Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых отметил, что, по имеющейся информации, стрелявшего мужчину звали Дмитрием, он работал в ЧОП. Его тело также было найдено в квартире. «На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье "Сайга-20К"», — сказал Горелых.

Из «Сайги», по информации Следственного комитета, и были убиты люди. Кроме четырех убитых прибывшие на место следователи обнаружили раненную девушку. Сейчас она прооперирована.

На месте обнаружены следы распития алкогольных напитков, но точные мотивы массового убийства пока не установлены. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч.2 ст.105 УК).

В октябре этого года в поселке Большеорловское Нижегородской области мужчина открыл стрельбу на остановке, убив четырех человек. Позже выяснилось, что до того, как получить разрешение на оружие, он наблюдался у врача из-за депрессии. Росгвардия выдала ему разрешение на оружие без проверки медицинских справок. Об устроившем стрельбу в Екатеринбурге Дмитрии известно, что ранее он был судим за кражу.