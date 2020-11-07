Верховный суд США постановил изолировать бюллетени, полученные в ключевом штате Пенсильвания 

Верховный суд США постановил изолировать присланные по почте после 3 ноября избирательные бюллетени жителей ключевого штата Пенсильвания. Это следует из постановления, опубликованного на сайте судебного органа.

Всем окружным избирательным комиссиям предписано хранить полученные после 8 часов вечера 3 ноября бюллетени в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов. Считать их тоже будут отдельно.

Ранее с таким требованием в Верховный суд США обратились представители Республиканской партии в Пенсильвании. По словам членов политического объединения, до этого избирком штата распорядился отделять присланные позже бюллетени, однако на местах это решение не исполнялось.

В Пенсильвании остаются необработанными лишь 4% голосов избирателей, передает The New York Times. После подсчета 96% бюллетеней в этом штате с небольшим отрывом лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден: у него 49,6%.

Дональд Трамп пока получил в Пенсильвании 49,1%. Кандидат от республиканцев утверждает, что его соперник рано начал праздновать победу. «Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента. Я тоже мог бы об этом заявить. Судебные разбирательства только начинаются!», — написал политик в своем твиттере.

Как отмечает «Би-би-си», для победы Байдену нужно выиграть в Пенсильвании или в двух других колеблющихся штатах, среди которых Аризона, Северная Каролина, Невада или Джорджия. Результаты там еше не объявлены. Трампу для этой цели также нужно победить в Пенсильвании или в трех других ключевых штатах.