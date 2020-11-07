В России второй день подряд выявили более 20 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки 

За сутки в России выявили еще 20 396 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Москве инфекцию диагностировали еще у 5829 человек. В Санкт-Петербурге четвертый день подряд выявили больше тысячи заболевших, в Подмосковье зафиксировано 629 новых случаев коронавируса. На третьем и четвертом местах по числу заразившихся за последний день — Нижегородская (+434) и Архангельская области (+359). Всего с марта в России было зарегистрировано 1 753 836 случаев COVID-19.

За сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 364 человека, из них 75 — в Москве, 53 — в Санкт-Петербурге. Число жителей России, умерших от коронавируса с начала пандемии, превысило 30 тысяч.

С началом осени во многих странах возобновился рост числа заражений коронавирусом. Как подсчитал американский университет Джонса Хопкинса, число заболевших в мире уже превысило 49 миллионов, а число умерших — 1,2 миллиона. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, следом идут Франция и Испания.