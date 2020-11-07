Главврач, заявивший о нарушении обмена веществ у Навального, стал министром здравоохранения Омской области 

Главврач омской больницы скорой помощи № 1, куда в августе после отравления госпитализировали политика Алексея Навального, стал министром здравоохранения региона. О новой должности Александра Мураховского сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Кадровые перестановки в региональном правительстве начались вскоре после скандала со «скорыми». 27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию областного минздрава больных с подозрением на COVID-19. Их отказались принимать все больницы города. После этого губернатор Омской области уволил главу регионального минздрава Ирину Солдатову.

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Кандидатуру Мураховского утверждали в федеральном минздраве. Имя главврача стало широко известно после того, как в вверенную ему больницу после отравления госпитализировали Алексея Навального. Впрочем, руководство этого медучреждения версию об отравлении отвергало. Сам Мураховский заявлял, что в самолете, летевшем из Томска в Москву, оппозиционеру стало плохо якобы из-за нарушения обмена веществ.

Тогда же руководство омской больницы не хотело давать разрешения родственникам перевезти впавшего в кому Навального на лечение в Германию. Врачи заявили, что пациент якобы не готов к переезду. Однако их немецкие коллеги утверждали обратное: в Омск из Берлина прибыл специальный медицинский самолет, предназначенный для перевозки больных в тяжелом состоянии. Сторонники и родственники Навального считают, что омские медики не хотели сразу отправлять оппозиционера в европейскую клинику, потому что дожидались исчезновения следов яда из его организма.

В конце концов супруге политика удалось вывезти мужа на лечение в Германию, где сейчас он проходит реабилитацию. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) подтвердила выводы трех незавизимых лабораторий Германии, Франции и Швеции о том, что Навальный был отравлен боевым ядом семейства «Новичок».