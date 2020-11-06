В Кургане на координатора штаба Навального завели уголовное дело об уклонении от армии

В Кургане на координатора штаба Навального Алексея Шварца завели уголовное дело об уклонении от армии. Об этом «Новой газете» сообщили в штабе Навального.

«Повестку о вызове на допрос принесли в четверг. Она была оформлена как обязанность явиться к следователю в 11:00 в этот же день. По телефону следователь подтвердил возбуждение уголовного дела, устно договорились о переносе времени допроса, я направил ходатайство в электронном виде. Мера пресечения пока не избрана. Для меня остается загадкой, что именно они намерены мне вменять. Я хожу в военкомат на регулярной основе и не уклоняюсь, постоянно переписываюсь и созваниваюсь с военкоматами областным, городским и федерального округа. В последнюю мою явку меня побил начальник комиссариата», — рассказал Алексей Шварц.

25 сентября активист пришел в военкомат по письменному приглашению, поскольку ранее направлял заявление о переводе из сельского военкомата в городской и смене воинского учета. Итогом визита стало нападение начальника военкомата Вячеслава Очирова на Шварца с криками «Ты почему не в армии?».

Должностным лицом была применена физическая сила, предпринята грубая попытка отобрать камеру и выдворение двух активистов из военкомата. По результатам прокурорской проверки, к Очирову «применены меры дисциплинарного характера». В 308 военном следственном отделе до сих пор проводится проверка о преступлении.

Ранее в отношении активиста уже проводилась проверка СК о якобы уклонении от военной обязанности. Следователи дважды опрашивали Шварца, поскольку материалы первого опроса у них пропали. После опроса в СК 20 августа глава областного военного комиссариата лично вручил ему три повестки в военкомат в присутствии съемочной группы, понятых и полицейских центра «Э».

Шварц предполагает, что понятые были штатными, поскольку та же девушка ранее присутствовала во время обыска штаба Навального в 2019 году. Перед выборами депутатов в Курганской области этой осенью полицейские пришли в офис штаба Навального вручить повестку в военкомат на имя Шварц.

У активиста с детства есть заболевания, которые освобождают от воинской службы. Алексей Шварц ежегодно проходил медицинское освидетельствование из-за проблем со здоровьем еще со школьной скамьи, для чего ездил в Курган из района области.

В частности, у молодого человека правый глаз практически ничего не видит и не различает цвета, также есть другие хронические заболевания. В последний раз, когда активист проходил освидетельствование, у него была пустая медицинская карта, то есть отсутствие всех болезней. Шварц полагает, что его материалы дела, где были указаны все заболевания, выбросили. Данные события происходили, когда он уже был активистом штаба Навального в Кургане.

Активист писал заявление в военкомат о том, что он пацифист и требует рассмотреть его заявление об альтернативной гражданской службе. В регионе Алексей Шварц, физик по образованию, известен кампанией против добычи урана устаревшим способом, который наносит существенный ущерб экологии, а отходы от его добычи попадают в реку Тобол.

В июне в армию отправили еще одного сотрудника ФБК Артема Ионова. Директор фонда Иван Жданов говорил, что он не годен к службе из-за астмы. По данным ФБК, Ионов служит на Чукотке. Также в армию летом отправили пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова. По словам главы альянса Анастасии Васильевой, его задержали в Туле за несколько дней до отправки на службу, никаких повесток ему не приходило.