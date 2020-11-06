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№ 122 от 6 ноября 2020

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Вице-премьер Оверчук госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте

Политика463

463
 

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук попал в автомобильную аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя, вице-премьер госпитализирован.

О состоянии Оверчука не сообщается. Mash и Baza опубликовали видео с места ДТП, на которых видно, что в аварии пострадали три автомобиля: BMW аппарата правительства РФ, Nissan и ЗАЗ-1102. 

Алексей Оверчук стал вице-премьером в январе этого года после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Сейчас Оверчук занимается курированием участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества с участниками СНГ, деятельностью БРИКС и «Группы двадцати», а также планированием и организацией международных мероприятий с участием нового премьер-министра Михаила Мишустина.

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Теги:
kn, дтп, правительство, оверчук
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