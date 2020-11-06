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№ 122 от 6 ноября 2020

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Росстат: в сентябре число умерших с COVID-19 увеличилось более чем на 30%

Общество122

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В сентябре в России умерли 9 798 человек, у которых диагностировали коронавирус. Такие данные приводит Росстат. Число умерших с COVID-19 увеличилось с августа примерно на 31%. 

Среди скончавшихся в сентябре — 4 329 пациентов, у которых COVID-19 стал основной причиной смерти. У 870 человек коронавирус предполагается как основная причина, но это требует перепроверки. 

Еще у 1 401 пациента коронавирус повлиял на развитие иных болезней и способствовал осложнениям, ускорившим смерть пациента. При этом у 3 198 человек коронавирус тоже был сопутствующим заболеванием, но на наступление смерти не повлиял. 

В августе, согласно данным Росстата, умерли 7 463 человека с коронавирусом. Он стал основной причиной смерти 3 222 пациентов.

Глава Роспотребназора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, в некоторых регионах — сложная. Она уточнила, что чаще всего люди заражаются COVID-19 в транспорте. 

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Теги:
коронавирус, россия, em
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