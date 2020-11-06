В Грузии возбудили дело о подготовке к свержению власти перед парламентскими выборами

Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело о подготовке к свержению власти (ст. 315 УК страны) перед парламентскими выборами. Об этом сообщается на ее сайте.

По данным службы, определенные лица при неблагоприятном исходе выборов планировали силовой захват власти. «Для этого они укомплектовывали мобильные группы из бывших правоохранителей и военных», — говорится в сообщении. В ходе следственных действий был опрошен в том числе член грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК страны, больше всего голосов на них получила партия «Грузинская мечта», на втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве».

Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и призвала граждан не признавать их результаты. После них в стране прошли протесты.