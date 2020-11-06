Российский препарат от COVID-19 с недоказанной эффективностью сделают бесплатным для лечащихся на дому пациентов

Российский препарат от коронавируса «Авифавир» будет доступен бесплатно для амбулаторного лечения. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Это стало возможным из-за того, что лекарство получило постоянное регистрационное удостоверение минздрава. «"Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача», — уточнили в РФПИ.

Фонд добавил, что удвоит производство лекарства от коронавируса совместно с группой компаний «ХимРар». Его объемы планируют увеличить до 200 тысяч упаковок в месяц.

«Авифавир», как и другие два лекарства — «Арепливир» и «Коронавир» — содержат вещество фавипиравир. В середине октября его включили в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а до этого власти заключили контракты на поставку препарата почти на полмиллиарда рублей. При этом ни по одному из средств не завершили третью фазу клинических испытаний, которая позволяет судить об эффективности. ФАС установила предельную стоимость лекарств на уровне 5,5 тысячи рублей, до этого их цена превышала 11 тысяч.

В октябре «Новая газета» обнаружила, что госпредприятие «Нижегородская областная фармация» закупит 20 тысяч упаковок «Коронавира» общей стоимостью 231 миллион рублей. Таким образом, цена за одну упаковку по этой закупке составит 11 550 рублей.

В августе зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V», созданную центром им. Гамалеи и Минобороны. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября ее уже запустили в гражданский оборот. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первая партия для массовой вакцинации поступит в Москву и регионы в эти выходные.