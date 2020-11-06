Сторонники опального отца Сергия попытались занять храм в Екатеринбурге. Их прогнали с помощью Росгвардии

Несколько десятков сторонников запрещенного в служении экс-схиигумена Сергия (Романова) попытались занять храм святой Ксении Петербургской, расположенный на севере Екатеринбурга. Об этом сообщает 66.ру.

Прибывшие попытались помешать проведению службы новым настоятелем храма – отцом Владимиром Гвилинским. Они зашли в храм и начали спрашивать, почему был отстранен от служения прежний настоятель – Георгий Бусыгин. Затем сторонники Сергия перекрыли вход в храм, пытаясь не пустить делегацию из епархии.

«Ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит, — это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод [Могучев, представитель Среднеуральского женского монастыря], профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать», – заявил благочинный Рождественского церковного округа Андрей Юганец.

Представители епархии вызвали полицию и Росгвардию. После прибытия силовиков сторонники Сергия ушли от дверей храма и вместе с отстраненным настоятелем Георгием Бусыгиным прошли крестным ходом.

Георгий Бусыгин был отстранен от служения 3 ноября этого года из-за подозрений в связях с опальным экс-духовником Среднеуральского женского монастыря Сергием Романовым. Сам Романов был извергнут из сана священнослужителя в июле этого года по результатам церковного суда, на котором его обвиняли во «лжи и клевете» в выступлениях, а также – в нарушении канонических норм.

Отстранение Романова от службы было связано с его проповедью, в которой он заявил, что пандемии коронавируса не существует и проклял «тех, кто призывает закрывать храмы». После отстранения вместе со своими сторонниками (среди которых казаки и профессиональные бойцы) Романов занял основанный им Среднеуральский женский монастырь, свергнув настоятельницу, игуменью Варвару (Крыгину). Большая часть монахинь Среднеуральского монастыря поддержала опального схиигумена.