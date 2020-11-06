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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Виталия Кличко переизбрали на должность мэра Киева
Киевская городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. На них победил действующий мэр города Виталий Кличко, передает «Громадское».
Кличко одержал победу в первом туре, набрав 50,52% голосов. За него проголосовал 365 161 избиратель.
Экс-градоначальник Александр Попов («Оппозиционная платформа») набрал 68757 голосов (примерно 9,5 % — прим.), а кандидат от партии «Голос» Сергей Притула — 56900 голосов (примерно 7,87 % — прим.).
25 октября в Украине прошли местные выборы — жители страны избирали состав 22 областных советов из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 райсоветов и советов почти полутора тысяч объединенных территориальных общин. Также избираются мэры городов, сельские и поселковые главы.
Пост мэра Киева бывший боксер и депутат Рады Виталий Кличко занял в 2014 году, выиграв на выборах с 56% голосов. Тогда же бывший президент Украины Петр Порошенко назначил его главой Киевской городской администрации.
ЕС ввел санкции против Лукашенко
Евросоюз официально ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил черный список организаций и высокопоставленных должностных лиц Беларуси. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
Помимо Лукашенко в список попали 14 должностных лиц, в том числе его сын и помощник президента Виктор, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, экс-секретарь совбеза Андрей Равков и глава КГБ Иван Тертель. Из-за новых ограничений им запрещен въезд в ЕС, их активы на его территории будут заморожены.
О санкциях, если ситуация в Беларуси не изменится, главы МИД стран ЕС договорились 12 октября. Главы МИД ЕС считают, что выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми.
Первые санкции Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же об ограничениях объявили и США, при этом Лукашенко в список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.
В Беларуси после выборов начались массовые протесты. ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская получила лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций рассказывали, что к ним применялось насилие. Фигурантами уголовных дел стали свыше 230 человек.
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