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№ 122 от 6 ноября 2020

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Виталия Кличко переизбрали на должность мэра Киева

Политика151

151
 

Киевская городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. На них победил действующий мэр города Виталий Кличко, передает «Громадское».

Кличко одержал победу в первом туре, набрав 50,52% голосов. За него проголосовал 365 161 избиратель.

Экс-градоначальник Александр Попов («Оппозиционная платформа») набрал 68757 голосов (примерно 9,5 % — прим.), а кандидат от партии «Голос» Сергей Притула — 56900 голосов (примерно 7,87 % — прим.).

25 октября в Украине прошли местные выборы — жители страны избирали состав 22 областных советов из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 райсоветов и советов почти полутора тысяч объединенных территориальных общин. Также избираются мэры городов, сельские и поселковые главы.

Пост мэра Киева бывший боксер и депутат Рады Виталий Кличко занял в 2014 году, выиграв на выборах с 56% голосов. Тогда же бывший президент Украины Петр Порошенко назначил его главой Киевской городской администрации.

Теги:
sf, киев, кличко, выборы

ЕС ввел санкции против Лукашенко

Политика1 185

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Евросоюз официально ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил черный список организаций и высокопоставленных должностных лиц Беларуси. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Помимо Лукашенко в список попали 14 должностных лиц, в том числе его сын и помощник президента Виктор, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, экс-секретарь совбеза Андрей Равков и глава КГБ Иван Тертель. Из-за новых ограничений им запрещен въезд в ЕС, их активы на его территории будут заморожены.

О санкциях, если ситуация в Беларуси не изменится, главы МИД стран ЕС договорились 12 октября. Главы МИД ЕС считают, что выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми.

Первые санкции Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же об ограничениях объявили и США, при этом Лукашенко в список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

В Беларуси после выборов начались массовые протесты. ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская получила лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций рассказывали, что к ним применялось насилие. Фигурантами уголовных дел стали свыше 230 человек.

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Теги:
лукашенко, санкции, евросоюз, беларусь, em
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