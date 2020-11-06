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№ 122 от 6 ноября 2020

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ЕС ввел санкции против Лукашенко

Политика105

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Евросоюз официально ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил черный список организаций и высокопоставленных должностных лиц Беларуси. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Помимо Лукашенко в список попали 14 должностных лиц, в том числе его сын и помощник президента Виктор, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, экс-секретарь совбеза Андрей Равков и глава КГБ Иван Тертель. Из-за новых ограничений им запрещен въезд в ЕС, их активы на его территории будут заморожены.

О санкциях, если ситуация в Беларуси не изменится, главы МИД стран ЕС договорились 12 октября. Главы МИД ЕС считают, что выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми.

Первые санкции Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же об ограничениях объявили и США, при этом Лукашенко в список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

В Беларуси после выборов начались массовые протесты. ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская получила лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций рассказывали, что к ним применялось насилие. Фигурантами уголовных дел стали свыше 230 человек.

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Теги:
лукашенко, санкции, евросоюз, беларусь, em
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