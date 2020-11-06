В Казани арестовали пятерых членов «Хизб ут-Тахрир»

Вахитовский районный суд Казани арестовал до 30 декабря пятерых предполагаемых участников признанной террористической и запрещенной в России панисламиской партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Всем им вменяется участие в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК). Один из задержанных — житель Татарстана 1988 года рождения. По версии следствия, он организовал деятельность запрещенной партии в Казани и участвовал в ее собраниях.

О задержании пяти человек ФСБ отчиталась сегодня. Там заявили, что они хотели создать «всемирный халифат» и свергнуть власть. Силовики провели обыски в домах задержанных и изъяли материалы, телефоны, электронные носители.

Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией в 2003 году. Однако правозащитники отмечали, что она не призывает к насильственной смене власти, не запрещена на Украине и в большинстве европейских стран. До присоединения Крыма к России в 2014 году сторонники движения на Украине не преследовались.