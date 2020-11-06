Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания

Кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел своего соперника Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания, передает CNN.

Скриншот: Fox News

В результате последнего обновления подсчета голосов Байден дополнительно получил 27 396 голосов, а Трамп всего 3 760. После обработки 98% бюллетеней у Байдена 49,5% против 49,4% у Трампа.

В Пенсильвании осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней, среди которых многие с дефектами — например, с отсутствующей или неверной датой или подписью.

По данным Fox News, за Байдена должны проголосовать 264 выборщика, а за Трампа — 214. По подсчетам CNN, у Байдена — 253, у Трампа — 213 голосов выборщиков. Для победы одному из кандидатов нужно набрать 270 голосов.

Результаты голосования еще не объявлены в пяти штатах — Аляске, Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине. Трамп лидирует в Северной Каролине и Аляске, Байден — в Аризоне, Джорджии и Неваде.

Ранее «Би-би-си» отмечал, что для победы Байдену нужно выиграть в Пенсильвании или в двух других колеблющихся штатах (среди которых Аризона, Северная Каролина, Невада или Джорджия). Трампу для этой цели нужно было привлечь на свою сторону жителей трех ключевых штатов.