Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника выборов в США-2020. Байден побеждает в «ключевых» штатах, Трамп обещает судиться

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 122 от 6 ноября 2020

Читать номер

Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания

Политика1 088

1 088
 

Кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел своего соперника Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания, передает CNN.

Скриншот: Fox News

В результате последнего обновления подсчета голосов Байден дополнительно получил 27 396 голосов, а Трамп всего 3 760. После обработки 98% бюллетеней у Байдена 49,5% против 49,4% у Трампа. 

В Пенсильвании осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней, среди которых многие с дефектами — например, с отсутствующей или неверной датой или подписью. 

По данным Fox News, за Байдена должны проголосовать 264 выборщика, а за Трампа — 214. По подсчетам CNN, у Байдена — 253, у Трампа — 213 голосов выборщиков. Для победы одному из кандидатов нужно набрать 270 голосов. 

Результаты голосования еще не объявлены в пяти штатах — Аляске, Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине. Трамп лидирует в Северной Каролине и Аляске, Байден — в Аризоне, Джорджии и Неваде. 

Ранее «Би-би-си» отмечал, что для победы Байдену нужно выиграть в Пенсильвании или в двух других колеблющихся штатах (среди которых Аризона, Северная Каролина, Невада или Джорджия). Трампу для этой цели нужно было привлечь на свою сторону жителей трех ключевых штатов.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
трамп, байден, sf, выборы сша
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera