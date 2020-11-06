Члену президиума КС Беларуси Марии Колесниковой продлили арест до 8 января

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 января. Об этом сообщает штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак рассказала Sputnik, что защита просила отпустить члена президиума КС под залог, но следствие это ходатайство не удовлетворило. Ранее защитница отмечала, что за все время нахождения Колесниковой под стражей адвокаты около 20 ходатайств и жалоб, но ни одну из них ни суд, ни следствие не удовлетворили.

Мария Колесникова — одна из подозреваемых по делу о попытке захвата власти (ст. 361 УК РБ). Ее задержали в сентябре. Она пропала вместе с исполнительным секретарем Координационного совета Иваном Кравцовым и пресс-секретарем Антоном Родненковым. Белорусские силовики задержали их, допросили, а затем надели мешки на голову и попытались вывезти на Украину. На границе Колесникова, чтобы избежать выдворения из Беларуси, разорвала паспорт и выбралась из машины через окно. Кравцов и Родненков сейчас находятся в Киеве.

По делу о захвате власти проходят также, в частности, член президиума КС Максим Знак, адвокат Колесниковой Илья Салей и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Последнюю после президентских выборов в стране, прошедших 9 августа, вывезли из Беларуси в Литву.

После выборов в стране начались массовые протесты. ЦИК утверждал, что на них победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов, а Тихановская получила лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций рассказывали, что к ним применялось насилие.