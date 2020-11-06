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№ 122 от 6 ноября 2020

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Умер сатирик Михаил Жванецкий

Культура4 445

4 445
 

Скончался сатирик Михаил Жванецкий, сообщили «Дождю» его близкие друзья и подтвердил «Новой газете» помощник артиста.

Михаил Жванецкий. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Жванецкому было 86 лет. В начале октября представитель артиста Олег Сташкевич рассказал РИА Новости, что сатирик решил закончить концертную деятельность из-за возраста.

Жванецкий начал выступать на сцене в 1960-х годах. Он создавал свои литературные произведения — в частности, для артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко он написал сотни монологов и миниатюр. У Жванецкого были звания народного артиста России и Украины. В 2002 году он стал лауреатом Премии российского президента.

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Теги:
писатели, смерть, em

Экс-главу Косово арестовали по делу о военных преступлениях

Политика3 026

3 026
 

Экс-президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, обвиняемого в военных преступлениях, арестовали в Гааге. Об этом сообщает Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Также под стражу взяли бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, командира «Освободительной армии Косово» (ОАК) Реджепа Селими и экс-председателя парламента Якупа Красничи. Всем четверым вменяются военные преступления и преступления против человечности в марте 1998 года — сентябре 1999-го.

Накануне Тачи подал в отставку с поста президента Косово. Это произошло после того, как был утвержден обвинительные акт в отношении него. 

В обвинении говорится, что в конце 1990-х во время войны в Косово было совершено «почти сто» убийств, людей похищали и пытали. Жертвами стали косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других этнических групп, а также политические оппоненты ОАК. 

Теги:
арест, косово, em
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