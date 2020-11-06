Экс-главу Косово арестовали по делу о военных преступлениях

Экс-президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, обвиняемого в военных преступлениях, арестовали в Гааге. Об этом сообщает Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Также под стражу взяли бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, командира «Освободительной армии Косово» (ОАК) Реджепа Селими и экс-председателя парламента Якупа Красничи. Всем четверым вменяются военные преступления и преступления против человечности в марте 1998 года — сентябре 1999-го.

Накануне Тачи подал в отставку с поста президента Косово. Это произошло после того, как был утвержден обвинительные акт в отношении него.

В обвинении говорится, что в конце 1990-х во время войны в Косово было совершено «почти сто» убийств, людей похищали и пытали. Жертвами стали косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других этнических групп, а также политические оппоненты ОАК.