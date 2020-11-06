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№ 122 от 6 ноября 2020

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Экс-главу Косово арестовали по делу о военных преступлениях

Политика3

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Экс-президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, обвиняемого в военных преступлениях, арестовали в Гааге. Об этом сообщает Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Также под стражу взяли бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, командира «Освободительной армии Косово» (ОАК) Реджепа Селими и экс-председателя парламента Якупа Красничи. Всем четверым вменяются военные преступления и преступления против человечности в марте 1998 года — сентябре 1999-го.

Накануне Тачи подал в отставку с поста президента Косово. Это произошло после того, как был утвержден обвинительные акт в отношении него. 

В обвинении говорится, что в конце 1990-х во время войны в Косово было совершено «почти сто» убийств, людей похищали и пытали. Жертвами стали косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других этнических групп, а также политические оппоненты ОАК. 

Теги:
арест, косово, em

Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

Политика199

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно закону, президент сможет назначить премьер-министра и министров только после утверждения Госдумой. После одобрения представленных кандидатур депутатами президент будет обязан назначить их на должность, но он сможет и отстранить их уже без учета мнения Думы. Президент сможет отправить в отставку и главу правительства без роспуска самого кабмина.

Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Теперь кандидатуры вице-премьеров и министров президент сможет трижды предложить Госдуме, в случае отклонения президент сможет назначить их самостоятельно без ее роспуска. До этого глава государства после трехкратного отклонения нижней палатой парламента представленных кандидатур был обязан назначить председателя правительства, распустить Госдуму и объявить о новых выборах.

Законопроект стал продолжением поправок к Конституции. Голосование по ним проходило в конце июня и 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу после подписания указа в начале июля. 

Теги:
путин, правительство, em
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