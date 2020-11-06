В Москве арестовали устроившего акцию в образе Иисуса у штаб-квартиры ФСБ

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток активиста Павла Крисевича, который у здания ФСБ устроил акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Активиста признали виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). Акция состоялась накануне вечером. Крисечива подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. По словам издания, активисты облили крест веществом, которое горит при 40℃ и не наносит человеку вреда. Вскоре активиста задержали.

Крисевеч известен своими акциями: в частности, на приговоре фигурантам «дела Сети» (считается запрещенной в России террористической организацией) в Петербурге летом этого года он приковал себя наручниками у здания военного суда, поджег фаер и стал раскидывать листовки.

На акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» (считается в России экстремистской организацией) перед оглашением приговора Крисевеч надел милицейскую форму и «вскрыл горло» манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью.

Во время протестов в Беларуси «повесился» на тросе на Троицком мосту в Петербурге и спрыгнул в воду в знак солидарности с протестующими республики.