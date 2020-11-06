Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, президент сможет назначить премьер-министра и министров только после утверждения Госдумой. После одобрения представленных кандидатур депутатами президент будет обязан назначить их на должность, но он сможет и отстранить их уже без учета мнения Думы. Президент сможет отправить в отставку и главу правительства без роспуска самого кабмина.

Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Теперь кандидатуры вице-премьеров и министров президент сможет трижды предложить Госдуме, в случае отклонения президент сможет назначить их самостоятельно без ее роспуска. До этого глава государства после трехкратного отклонения нижней палатой парламента представленных кандидатур был обязан назначить председателя правительства, распустить Госдуму и объявить о новых выборах.

Законопроект стал продолжением поправок к Конституции. Голосование по ним проходило в конце июня и 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу после подписания указа в начале июля.