ВПК: «Роскосмос» запросил у правительства 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы. Она должна стать конкурентом Starlink Илона Маска

Госкорпорация «Роскосмос» попросила правительство выделить 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов.

«Сфера» должна стать ответом американской спутниковой системе Starlink Илона Маска и британо-индийской OneWeb.

Большая часть проекта будет создаваться за бюджетные деньги, при этом частные инвестиции составят 350 миллиардов рублей.

По словам Иванова, задачей новой станции «может стать обслуживание космических аппаратов — дозаправка, ремонт». Он также отметил, что «возможно, стоит рассмотреть вариант станции как некой перевалочной базы на пути к Луне».

Проект «Сфера» анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году. Система будет состоять более чем из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы.

«Новая» ранее писала, что в спутниковую систему «Сфера» собраны высокоэллиптические спутники для широкополосного доступа «Экспресс-РВ», низкоорбитальные спутники низкоскоростной передачи данных для интернета вещей «Гонец», геостационарные спутники «Луч» с функцией межспутниковой ретрансляции, средние орбитальные спутники «Скиф», помимо этого спутники дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M», а также навигационная система ГЛОНАСС. Все они развивались и развиваются самостоятельно. Главная же задача самой «Сферы» — их просто взаимоувязать. Источники «Новой» оценивали проект в триллион рублей.