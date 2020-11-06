Байден вышел вперед в ключевом штате Джорджия после обработки 99% голосов

Кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел на 917 голосов своего соперника Дональда Трампа в ключевом штате Джорджия. Этот колеблющийся штат можеть дать ему еще 16 голосов выборщиков, напоминает CNN.

По итогам обработки 99% бюллетеней оба кандидата получили по 49,4% голосов, однако у Байдена их все же почти на тысячу больше.

По данным Fox News, на данный момент за Байдена должны проголосовать 264 выборщика, а за Трампа — 214. Для победы одному из них нужно набрать 270 голосов. По подсчетам CNN, у Байдена — 253, у Трампа — 213 голосов выборщиков. Аналогичные оценки приводит и New York Times.

Как отмечает «Би-би-си», для победы Байдену нужно выиграть в Пенсильвании или в двух других колеблющихся штатах (среди которых Аризона, Северная Каролина, Невада или Джорджия). Трампу для этой цели нужно было привлечь на свою сторону жителей трех ключевых штатов.

Карта: The New York Times

По сути, на сегодняшний момент в США осталось пять неопределившихся штатов: Пенсильвания, Северная Каролина, Невада, Аризона и Джорджия. Большинство жителей Техаса, Флориды, Огайо, Айовы, которые также считались колеблющимся, проголосовали за Трампа по итогам обработки более 90% голосов. Нью-Гэмпшир и Миннесота поддержали Байдена, результаты голосования в Мичигане и Висконсине также говорят в пользу демократа.

Явка на президентских выборах в США в 2020 году стала самой высокой за 120 лет. Президента также будет выбирать коллегия выборщиков, которые должны будут проголосовать так же, как и их штат. В большинстве штатов уже сложились свои политические предпочтения, однако в 13 из 50 исход борьбы не был предрешен. Именно за них и развернулась основная борьба кандидатов.