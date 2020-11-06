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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Байден вышел вперед в ключевом штате Джорджия после обработки 99% голосов
Кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел на 917 голосов своего соперника Дональда Трампа в ключевом штате Джорджия. Этот колеблющийся штат можеть дать ему еще 16 голосов выборщиков, напоминает CNN.
По итогам обработки 99% бюллетеней оба кандидата получили по 49,4% голосов, однако у Байдена их все же почти на тысячу больше.
По данным Fox News, на данный момент за Байдена должны проголосовать 264 выборщика, а за Трампа — 214. Для победы одному из них нужно набрать 270 голосов. По подсчетам CNN, у Байдена — 253, у Трампа — 213 голосов выборщиков. Аналогичные оценки приводит и New York Times.
Как отмечает «Би-би-си», для победы Байдену нужно выиграть в Пенсильвании или в двух других колеблющихся штатах (среди которых Аризона, Северная Каролина, Невада или Джорджия). Трампу для этой цели нужно было привлечь на свою сторону жителей трех ключевых штатов.
По сути, на сегодняшний момент в США осталось пять неопределившихся штатов: Пенсильвания, Северная Каролина, Невада, Аризона и Джорджия. Большинство жителей Техаса, Флориды, Огайо, Айовы, которые также считались колеблющимся, проголосовали за Трампа по итогам обработки более 90% голосов. Нью-Гэмпшир и Миннесота поддержали Байдена, результаты голосования в Мичигане и Висконсине также говорят в пользу демократа.
Явка на президентских выборах в США в 2020 году стала самой высокой за 120 лет. Президента также будет выбирать коллегия выборщиков, которые должны будут проголосовать так же, как и их штат. В большинстве штатов уже сложились свои политические предпочтения, однако в 13 из 50 исход борьбы не был предрешен. Именно за них и развернулась основная борьба кандидатов.
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