«Зона права»: домашнее насилие не воспринимается судами как системное нарушение прав человека

Российские суды стереотипно оценивают дела о самообороне при домашнем насилии. Это следует из доклада правозащитной организации «Зона права».

Правозащитники проанализировали 65 приговоров, вынесенных в российских регионах, которые связаны с самообороной в ситуации домашнего насилия.

Как выяснили сотрудники организации, суды, рассматривая дела, часто оперируют стереотипами об «идеальных жертвах» домашнего насилия и приходят к выводу, что женщина сама виновата в том, что оставалась с насильником. Также суды считают, что женщина может защищаться голыми руками.

Юрист «Зоны права» подчеркнула, что государство не обеспечивает защиту жертвам домашнего насилия, вынуждая женщин защищаться своими силами.

При этом женщин, которые дали отпор насильнику, сурово наказывают. В результате, как отмечают правозащитники, женщина фактически оказывается перед выбором: или терпеть домашнее насилие (которое зачастую может привести к смерти), или обороняться и получить реальный срок лишения свободы.

«Зона права» также приводит статистику, согласно которой около трети осужденных за убийство при превышении пределов необходимой самообороны (ч.1 ст. 108 УК) за последние полтора года — женщины. В 2019 году и первой половине 2020 года по этому составу были осуждены 323 человека, из них 122 — женщины. Из 8,3 тысяч осужденных за умышленные убийства (ст.105 УК) в 2019 году и первой половине 2020 года около 13% — женщины (1,1 тысяч).

Законопроект о профилактике домашнего насилия до сих пор не внесли на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают ввести систему охранных ордеров и помощи пострадавшим, а также закрепить в законодательстве понятия профилактики семейно-бытового насилия и описать его виды.