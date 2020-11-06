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№ 122 от 6 ноября 2020

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Генпрокуратура раскритиковала ФРГ за ответ на запросы о Навальном 

Общество767

767
 

Российская Генпрокуратура получила из Германии официальный ответ на четыре запроса о правовой помощи по поводу «госпитализации» политика Алексея Навального. Однако в надзорном ведомстве им не удовлетворены, сообщает пресс-служба. 

В письме, полученном от «компетентных органов» ФРГ, сотрудники Генпрокуратуры обнаружили ответные требования предоставить информацию о расследовании в России обстоятельств отравления политика. «При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — отмечают в надзорном ведомстве. 

В Генпрокуратуре считают, что отсутствие данных из Германии мешает российским правоохранителям установить обстоятельства произошедшего, так как «в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено». 

По факту отравления политика в России так и не было заведено уголовное дело. Томская полиция несколько раз отказывала в его возбуждении, а в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу намекнули, что причиной плохого самочувствия оппозиционера якобы могла стать «диета, направленная на снижение веса». 

Напомним, политику стало плохо 20 августа в самолете, летящем из Томска в Москву. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Оппозиционер впал в кому, после долгих переговоров родственникам разрешили перевести его на лечение в Германию, где теперь он проходит реабилитацию. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) подтвердила, что Навальный был отравлен боевым ядом семейства «Новичок». 

Теги:
sn, фрг, навальный, генпрокуратура
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