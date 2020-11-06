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№ 122 от 6 ноября 2020

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ВШЭ предложила повысить налоги для состоятельных граждан до 20-24%

Экономика50

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Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоги на неинвестируемые личные доходы граждан. Это следует из заключения на проект бюджета на 2021-2023 годы.  

По мнению экономистов, подоходный налог можно увеличить до 20-24 процентов для граждан, зарабатывающих свыше 12 и 24 миллионов рублей в год. Также эксперты предложили вернуться к ставке в 24 или 30 процентов налога на неинвестируемую прибыль компаний. 

«Достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций», — объяснили сотрудники ВШЭ. 

Минфин сообщил, что это предложение пока не рассматривается.

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить подоходный налог до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Это планируется сделать с 1 января 2021 года. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 60 миллиардов рублей, полученных в бюджет за счет повышения налоговой ставки, пойдут на лечение детей со спинальной мышечной атрофией.

Теги:
sf, экономика, ниу вшэ, налоги на богатых
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