Студент из Перми получил 9 месяцев исправительных работ из-за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

Пермский краевой суд признал студента Даниила Шестакова виновным в реабилитации нацизма и назначил ему 9 месяцев исправительных работ за попытку размещения на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии генерала Андрея Власова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Сначала Шестаков свою вину признал, но после смены адвоката отказался от признательных показаний. Защита поясняла, что отправленное фото Власова не было размещено на сайте, так как было заблокировано на стадии предварительной модерации администраторами онлайн акции.

Шестакова представляли адвокаты правозащитной группы «Агора», они намерены обжаловать приговор.

СК возбудил порядка 10 дел по статье «Реабилитация нацизма» (354.1 УК) за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». В том числе, под следствием оказались трое пермяков. Приговор Даниилу Симанову был первым из этой группы дел: мужчина признал вину и получил 200 часов исправительных работ.