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№ 122 от 6 ноября 2020

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Студент из Перми получил 9 месяцев исправительных работ из-за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

Общество3

Александра Семеноваспециально для «Новой»

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Пермский краевой суд признал студента Даниила Шестакова виновным в реабилитации нацизма и назначил ему 9 месяцев исправительных работ за попытку размещения на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии генерала Андрея Власова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Сначала Шестаков свою вину признал, но после смены адвоката отказался от признательных показаний. Защита поясняла, что отправленное фото Власова не было размещено на сайте, так как было заблокировано на стадии предварительной модерации администраторами онлайн акции.

Шестакова представляли адвокаты правозащитной группы «Агора», они намерены обжаловать приговор.

СК возбудил порядка 10 дел по статье «Реабилитация нацизма» (354.1 УК) за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». В том числе, под следствием оказались трое пермяков. Приговор Даниилу Симанову был первым из этой группы дел: мужчина признал вину и получил 200 часов исправительных работ.

Теги:
sn, бессмертный полк, реабилитация нацизма, пермь

Впервые с начала пандемии в России выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки 

Общество533

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Российские врачи выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Это рекордные цифры с начала пандемии. До этого два дня подряд в стране выявляли более 19 тысяч заболевших за сутки. Всего с начала марта в России выявили 1 733 440 заболевших.

В Москве впервые с мая зарегистрировали более шести тысяч новых случаев COVID-19, в северной столице третий день подряд больше тысячи новых заболевших. В Подмосковье за последний день инфекцию диагностировали еще у 605 жителей региона.

За сутки в России непосредственно от коронавируса скончались еще 378 человек. Из них 69 — в Москве, 54 — в Санкт-Петербурге. Общее число летальных исходов приближается к 30 тысячам.

На фоне роста числа заразившихся власти российских регионов возвращают ранее отмененные ограничения. Так, в Санкт-Петербурге из-за COVID-19 в торговых центрах закрывают фудкорты и детские игровые комнаты, а в Забайкалье младшим школьникам еще на неделю продлили каникулы.

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус
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