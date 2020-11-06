Суд в США постановил освободить россиянку, приговоренную к семи годам заключения по делу о похищении собственных детей 

Федеральный окружной суд Канзаса постановил немедленно освободить россиянку Богдану Осипову, ранее приговоренную к семи годам лишения свободы по обвинению в похищении собственных дочерей. О решении суда сообщает агентство Associated Press.

Приговор Осиповой вынесли год назад: суд признал ее виновной в похищении и вымогательстве алиментов. Иск против россиянки подал ее бывший муж — военнослужащий Брайан Молби. Он пожаловался, что в 2014 году экс-супруга без его согласия увезла их ребенка в Россию.

Их второй общий ребенок родился уже за пределами США. Суд предыдущей инстанции постановил, что дети должны жить сотцом, а российский суд определил место проживания несовершеннолетних вместе с матерью и назначил Мобли выплату алиментов. Когда в 2017 году Осипова приехала в США для их оформления, ее арестовали.

Все это время дети Осиповой находились в России под опекой ее родной тети.