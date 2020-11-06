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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Суд в США постановил освободить россиянку, приговоренную к семи годам заключения по делу о похищении собственных детей
Федеральный окружной суд Канзаса постановил немедленно освободить россиянку Богдану Осипову, ранее приговоренную к семи годам лишения свободы по обвинению в похищении собственных дочерей. О решении суда сообщает агентство Associated Press.
Приговор Осиповой вынесли год назад: суд признал ее виновной в похищении и вымогательстве алиментов. Иск против россиянки подал ее бывший муж — военнослужащий Брайан Молби. Он пожаловался, что в 2014 году экс-супруга без его согласия увезла их ребенка в Россию.
Их второй общий ребенок родился уже за пределами США. Суд предыдущей инстанции постановил, что дети должны жить сотцом, а российский суд определил место проживания несовершеннолетних вместе с матерью и назначил Мобли выплату алиментов. Когда в 2017 году Осипова приехала в США для их оформления, ее арестовали.
Все это время дети Осиповой находились в России под опекой ее родной тети.
Бывший замминистра транспорта стал владельцем концерна «Калашников»
Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГК «Калашников».
Лушников приобрел ООО «ТКХ-Инвест», включающее в себя АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ), которое контролирует 75% минус 1 акция концерна. Остальные 25% принадлежат госкорпорации «Ростех».
Лушников, занимавший в 2017-2018 годах пост замглавы Минтранса, также лично подтвердил эту информацию «Коммерсанту».
Сумму сделки бывший чиновник не назвал, однако по оценкам источников издания, стоимость покупки должна была составить около миллиарда рублей.
Ранее ТКХ, контролирующая концерн «Калашников», принадлежала Алексею Криворучко, которого в июне 2018 году назначили замминистром обороны. По данным «Коммерсанта», Криворучко продал акции, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, выполняющим гособоронзаказ в интересах Минобороны.