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Хроника выборов в США-2020. Байден побеждает в «ключевых» штатах, Трамп обещает судиться

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№ 122 от 6 ноября 2020

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Бывший замминистра транспорта стал владельцем концерна «Калашников»

Экономика132

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Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГК «Калашников». 

Лушников приобрел ООО «ТКХ-Инвест», включающее в себя АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ), которое контролирует 75% минус 1 акция концерна. Остальные 25% принадлежат госкорпорации «Ростех».

Лушников, занимавший в 2017-2018 годах пост замглавы Минтранса, также лично подтвердил эту информацию «Коммерсанту».

Сумму сделки бывший чиновник не назвал, однако по оценкам источников издания, стоимость покупки должна была составить около миллиарда рублей.

Ранее ТКХ, контролирующая концерн «Калашников», принадлежала Алексею Криворучко, которого в июне 2018 году назначили замминистром обороны. По данным «Коммерсанта», Криворучко продал акции, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, выполняющим гособоронзаказ в интересах Минобороны.

Теги:
sf, минтранс, калашников

Американские телеканалы прервали трансляцию выступления Трампа после заявления о махинациях на выборах 

Политика1 143

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Крупнейшие американские телеканалы прервали трансляцию выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа, когда он заявил о возможных махинациях на всеобщих выборах. Как пояснил ведущий CNBC, передачу приостановили из-за того, что большая часть сказанного Трампом было неправдой.

Среди каналов, прервавших трансляцию — ABC, CBS, NBC, MSNBC. «Мы опять оказались в необычной ситуации: не только прерываем выступление президента США, но и поправляем его», — прокомментировал происходящее ведущий MSNBC. Журналисты отметили, что кандидат от республиканцев говорил о недоказанных фактах.

Свою трансляцию также приостановило издание USA Today. «Не представив доказательств, Трамп заявил, что президентские выборы были коррумпированы и прошли с нарушениями. Мы прекращаем онлайн-трансляцию и удаляем видео с наших платформ. Наша работа — распространять правду, а не беспочвенные теории заговора», — заявила главный редактор Николь Кэролл.

Во время выступления Дональд Трамп вновь упомянул махинации со стороны оппонентов из Демократической партии в ходе всеобщих выборов в США. «Если считать законные голоса, я легко выигрываю. Если считать незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас», — сообщил он.

Кроме того, республиканец подчеркнул, что на ход выборов могли повлиять и «мошеннические опросы» СМИ. «Эти действительно поддельные опросы — мне приходится называть их поддельными, лживыми опросами — были придуманы, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества Байдена», — отметил Трамп.

Теги:
sn, сша, выборы, трамп
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