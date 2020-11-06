Бывший замминистра транспорта стал владельцем концерна «Калашников»

Крупнейшие американские телеканалы прервали трансляцию выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа, когда он заявил о возможных махинациях на всеобщих выборах. Как пояснил ведущий CNBC, передачу приостановили из-за того, что большая часть сказанного Трампом было неправдой.

Среди каналов, прервавших трансляцию — ABC, CBS, NBC, MSNBC. «Мы опять оказались в необычной ситуации: не только прерываем выступление президента США, но и поправляем его», — прокомментировал происходящее ведущий MSNBC. Журналисты отметили, что кандидат от республиканцев говорил о недоказанных фактах.

Свою трансляцию также приостановило издание USA Today. «Не представив доказательств, Трамп заявил, что президентские выборы были коррумпированы и прошли с нарушениями. Мы прекращаем онлайн-трансляцию и удаляем видео с наших платформ. Наша работа — распространять правду, а не беспочвенные теории заговора», — заявила главный редактор Николь Кэролл.

Во время выступления Дональд Трамп вновь упомянул махинации со стороны оппонентов из Демократической партии в ходе всеобщих выборов в США. «Если считать законные голоса, я легко выигрываю. Если считать незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас», — сообщил он.

Кроме того, республиканец подчеркнул, что на ход выборов могли повлиять и «мошеннические опросы» СМИ. «Эти действительно поддельные опросы — мне приходится называть их поддельными, лживыми опросами — были придуманы, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества Байдена», — отметил Трамп.