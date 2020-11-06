Впервые с начала пандемии в России выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки 

Российские врачи выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Это рекордные цифры с начала пандемии. До этого два дня подряд в стране выявляли более 19 тысяч заболевших за сутки. Всего с начала марта в России выявили 1 733 440 заболевших.

В Москве впервые с мая зарегистрировали более шести тысяч новых случаев COVID-19, в северной столице третий день подряд больше тысячи новых заболевших. В Подмосковье за последний день инфекцию диагностировали еще у 605 жителей региона.

За сутки в России непосредственно от коронавируса скончались еще 378 человек. Из них 69 — в Москве, 54 — в Санкт-Петербурге. Общее число летальных исходов приближается к 30 тысячам.

На фоне роста числа заразившихся власти российских регионов возвращают ранее отмененные ограничения. Так, в Санкт-Петербурге из-за COVID-19 в торговых центрах закрывают фудкорты и детские игровые комнаты, а в Забайкалье младшим школьникам еще на неделю продлили каникулы.