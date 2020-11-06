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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 6 ноября. Коротко
Общество2 630
«Новая газета»редакция
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- В Москве за последние сутки скончались еще 69 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших в столице с начала пандемии выросло до 7140, а в целом по стране — до 28 578.
- На фоне роста числа заболевших власти Санкт-Петербурга вводят дополнительные ограничения. В торговых центрах временно прекратят работу фудкорты и детские комнаты. Также в северной столице продолжит действовать запрет на работу ресторанов и баров ночью. Тем временем из-за COVID-19 власти Забайкалья продлили каникулы для младших школьников еще на неделю.
- ЦСКА проиграл роттердамскому «Фейенорду» в Лиге чемпионов. Матч третьего тура группового раунда завершился со счетом 1:3. Мяч в ворота армейцев во втором тайме забили Ридгесиано Хапс, Оркун Кекче и Лютсхарел Гертрейда. Автором последнего гола — на 79-й минуте — стал Маркос Сенеси из ЦСКА. После этого поражения ЦСКА опустился на последнее место в турнирной таблице группы К.
- Дональд Трамп заявил о махинациях со стороны оппонентов из Демократической партии в ходе всеобщих выборов в США. «Если считать законные голоса, я выигрываю. Если считать незаконные голоса, […] они пытаются украсть наши выборы», — сообщил в ходе пресс-конференции кандидат от республиканцев. После этой фразы некоторые телеканалы, в числе которых были ABC, CBS и NBC, прервали трансляцию выступления.
- Глава СВР Сергей Нарышкин отрицает, что его служба передала ФСБ данные по делу журналиста Ивана Сафронова. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Киселеву. Ранее «Коммерсант» сообщал о том, что СВР «негласно контролировала» переписку журналиста, которую он вел на домашнем компьютере, а затем передала в ФСБ информацию о том, что он якобы передавал секретные данные чешской спецслужбе. Нарышкин согласился назвать эту информацию «уткой».
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Теги:sn, футбол, коронавирус, трамп
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