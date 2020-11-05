Полиция сняла с креста и задержала активиста в образе Иисуса у штаб-квартиры ФСБ в Москве

В Москве у здания ФСБ задержали Павла Крисевича — участника акции «в поддержку политзаключенных». Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Крисечива подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. По словам издания, активисты облили крест веществом, которое горит при 40℃ и не наносит человеку вреда.

Видео и фото: фотограф Георгий Марков

Пока неизвестно, в каком ОВД находится Крисевич. 6 ноября у него должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы на штраф за акцию у Люблинского суда в поддержку фигурантов дела «Нового величия» (считается в России экстремистской организацией) — на приговоре по делу он надел милицейскую форму и «вскрыл горло» манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью.

Крисевеч известен своими акциями: в частности, на приговоре фигурантам «дела Сети» (считается запрещенной в России террористической организацией) в Петербурге летом этого года он приковал себя наручниками у здания военного суда, поджег фаер и стал раскидывать листовки.

Во время протестов в Беларуси «повесился» на тросе на Троицком мосту в Петербурге и спрыгнул в воду в знак солидарности с протестующими республики.