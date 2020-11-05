«Полное закрытие»: Дания изолирует жителей Северной Ютландии, где накануне обнаружили мутировавший коронавирус у норок

Правительство Дании объявило о закрытии Северной Ютландии и запретило жителям покидать территорию области. Такие меры предприняты для того, чтобы остановить распространение нового типа коронавируса, накануне обнаруженного у норок на 207 фермах полуострова. Об этом, как передает Датское радио, сообщила премьер Дании Метте Фредериксен.

«Это полное закрытие Северной Ютландии», — заявила премьер на пресс-конференции.

Помимо этого она постановила ограничить перемещения между семи муниципалитетами области — Йерринг, Фредериксхавн, Бреннерслев, Яммербугт, Тистед, Вестиммерланн и Лесе. «Следует пересекать границу муниципалита только в том случае, если у вас есть важные рабочие или другие срочные дела», — заявила премьер.

Правительство с 7 ноября полностью закроет рестораны, кафе и пабы в области, однако на вынос заведения смогут работать. Закрывается и общественный транспорт, курсирующий между семью муниципалитетами. Также, по словам премьера, школьники 5-8 классов и студенты высших заведений с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение.

Ранее, 4 ноября, власти Дании постановили убить всех норок — около 12 миллионов — в королевстве, так как, по их словам, животные переносят коронавирус и угрожают эпидемиологической стабильности в стране.

Согласно данным государственного института SSI (основной центр принятия решений по борьбе с пандемией — ред.), так зафиксировали случаи, когда клетки вируса не нейтрализуются антителами и мутировавший вирус норки менее восприимчив к будущей вакцине.

Директор SSI Коре Мелбак заявил, что в худшем случае может начаться новая пандемия с центром в Дании и что и существует риск распространения нового типа вируса на остальной мир.