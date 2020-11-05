В Минске в квартиру к активистке Нине Багинской пришли сотрудники ОМОН

В Минске в квартиру 73-летней активистки Нины Багинской ворвался ОМОН. Об этом правозащитному центру «Вясна» рассказала дочь Багинской.

По данным «Радио Свобода», около 19 часов в квартиру активистки ворвались люди без опознавательных знаков, сказав, что им нужно провести «следственный эксперимент». По их словам, дело связано с внучкой Багинской, которая проживает в одной квартире с активисткой.

Издание со ссылкой на соседей Багинской пишет, что активистка вызвала милицию, после чего к ней пришли около 10 человек в черном. Соседи услышали, что в квартире кто-то ссорится, один из сотрудников милиции утверждает, что Багинская ударила его табуреткой, передает «Радио Свобода».

«Еврорадио» пишет, что активистка кричала с балкона «Спасите!». Издание отмечает, что во дворе дома Багинской стали задерживать людей, пришедших ее поддержать.

В середине октября, обсуждая кадровые перестановки во власти, Александр Лукашенко упомянул Багинскую, которую переодически задерживают с бело-красно-белым флагом на акциях.

«Вы смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка работала. Ну, молодец. Она-убежденный человек. <…> Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезну», — сказал тогда Лукашенко.