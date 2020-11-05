Суд в Екатеринбурге отменил штраф активисту Максиму Верникову за сбор подписей за возврат прямых выборов мэра

Свердловский областной суд отменил штраф активисту Максиму Верникову за участие в сборе подписей за возврат прямых выборов мэра. Соответствующее решение приняла судья Ольга Белеванцева.

Сам Верников на суд не пришел «по принципиальным соображениям». Интересы активиста в суде представляла адвокат Ирина Ручко. И для адвоката, и для ее подзащитного решение апелляционной инстанции оказалось неожиданностью, поскольку, по словам Верникова, общественность Екатеринбурга уже привыкла, что «решения по таким делам всегда политически мотивированы».

«Я рад, хотя и удивлен, что было принято решение в мою пользу, учитывая, что решения в отношении Пирожкова и Карамузина, задержанных в тот же день и по тому же эпизоду, уже вступили в законную силу», — говорит активист.

По словам адвоката Ирины Ручко, в своей апелляционной жалобе она указывала, что, по ее мнению, суд первой инстанции необоснованно применил к Верникову закон ФЗ-54 «О собраниях, митингах, демонстрациях...», так как внесение законодательной инициативы регламентируется совсем другими нормами права.

«Действия сотрудников полиции, усмотревших нарушение закона в использовании одежды и баннеров с информационными надписями, можно расценивать, как придирки при реализации гражданами своего законного права на внесение законодательной инициативы, — говорит она. — Если надписи оказываются под запретом, то каким образом Верников и остальные должны были информировать прохожих о том, с какой целью они там стоят?».

Апелляционный суд в с доводами защиты согласился.

Напомним, 4 августа 2020 года Максим Верников, Алексей Карамузин и депутат Екатеринбургкой городской думы Андрей Пирожков собирали подписи за возврат прямых выборов мэра. Инициатива была официально зарегистрирована в аппарате Законодательного собрания области 13 июля. Чтобы она была рассмотрена депутатами, до 13 сентября требовалось собрать 10 000 подписей, что и было в итоге достигнуто. Полицейские, задержавшие Верникова, предъявили претензии к «агитационным материалам», а именно — к баннеру и футболке с надписью «За возврат прямых выборов мэра». Сотрудники Министерства общественной безопасности Свердловской области усмотрели в этом признаки несогласованного публичного мероприятия. На Максима Верникова и Алексея Карамузина были составлены административные протоколы по статье 20.2 ч. 5 КоАП РФ — за «нарушения при проведении публичного мероприятия». Андрея Пирожкова признали организатором «несогласованной акции» и впоследствии оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В сентябре Законодательное собрание Свердловской области успешно зарегистрировало законопроект о возврате прямых выборов мэров в городах региона.

Елена Шукаева, «Новая газета»