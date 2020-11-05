В Краснодаре сняли арест со счетов матери экс-координатора «Открытой России»

В Краснодаре сняли арест со средств Зои Шипиловой — матери бывшего координатора «Открытой России» в городе Яны Антоновой. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Он уточнил, что ходатайство о снятии ареста со счетов на имя следователя Рустама Габдулина, который ведет дело Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального об отмывании денег, было подано в конце мая этого года. В июне началась проверка.

После этого Антонову и членов ее семьи вызывали в местное Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, который по поручению СК опросил их. Целью опроса было подтверждение того, что находящиеся на счетах Шипиловой деньги не связаны с ФБК и штабами Навального. Семья предоставила все необходимые документы.

На прошлой неделе позвонил один из следователей, занимающийся продлением ареста счетов, рассказал Прянишников. Он сказал, что по части счетов Шипиловой было принято решение не выходить с очередным продлением.

Координатор «Правозащиты Открытки» добавил, что в теории можно добиваться компенсаций за арест средств, все зависит от желания Шипиловой, но перспективы достаточно слабые: «Формально все законно. Этот арест не отменил суд, несмотря на то что мы неоднократно подавали апелляционные жалобы неоднократно, и сейчас идет рассмотрение очередной».

Счета Шипиловой, на которых было несколько миллионов рублей, накопленных ею в течение многих лет, заблокировали в прошлом году по делу об отмывании денег, возбужденному против Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Антонова подчеркивала, что отношения к нему не имеет.

Дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК возбудили в августе прошлого года, позже сумму снизили до 75 миллионов рублей. По версии следствия, в организацию поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранной валюте. По словам сторонника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании политика. После этого в офисе фонда и дома у его сотрудников прошли обыски, у многих заблокировали счета.