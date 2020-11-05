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№ 121 от 2 ноября 2020

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«Лаборатория Касперского»: более 60% звонков жителям России с неизвестных номеров оказались спамом

Общество4

4
 

63% нежелательных звонков оказались спамом, свидетельствуют данные исследования «Лаборатории Касперского», которые опубликовало издание CNews.

До введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 среди таких звонков было зафиксировано больше предложений о микрозаймах. Летом же увеличилось число звонков от коллекторов.

«Лаборатория Касперского» также отметила, что всплеск жалоб на звонки мошенников пришелся на вторую половину мая 2020 года. Больше всего их было в Москве и Московской области (количество увеличилось на 46% и 51% соответственно).

К концу лета число мошеннических звонков сократилось: оно составило примерно 6,7% от всех входящих звонков. Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев считает, что телефонные мошенники постоянно меняют свои тактики, адаптируют их под текущую повестку, чтобы не вызывать подозрений с первых секунд разговора.

В конце лета Генпрокуратура опубликовала статистику, из которой следует, что с начала введения первых ограничений для профилактики распространения COVID-19 в России стали чаще регистрировать случаи мошенничества. Число возбужденных уголовных дел по этой статье (159–159.6 УК) с конца марта выросло на треть. 

Елизавета Минаева

Теги:
звонки, мошенничество, em

Участника прошлогоднего митинга против границы Ингушетии с Чечней приговорили к году колонии и освободили в зале суда

Общество84

84
 

Железноводский городской суд Ставрополья приговорил участника митинга в Магасе Амирхана Бекова к году лишения свободы и освободил, так как зачел ему время, отбытое в СИЗО. Об этом «Фортанге» рассказал адвокат Хусейн Гулиев. 

Бекова обвиняли в применении насилия к росгвардейцам (ч. 2 ст. 318 УК). Он признал свою вину, однако отмечал, что не испытывал неприязни к силовикам и властям Ингушетии.

Бекова арестовали в феврале. Он пробыл в СИЗО почти девять месяцев.

Протесты в Магасе начались осенью 2018 года, когда Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. Они возобновились в марте 2019 года: участники согласованного митинга отказались расходиться и остались на центральной площади города на ночь, утром во время разгона произошли столкновения. 

После протестов в Ингушетии возбудили дела о применении насилия к силовикам и о массовых беспорядках. Всего уголовному преследованию подверглись 44 участника протеста, отмечает «Фортанга». 

Елизавета Минаева

Теги:
em
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