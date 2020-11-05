«Лаборатория Касперского»: более 60% звонков жителям России с неизвестных номеров оказались спамом

63% нежелательных звонков оказались спамом, свидетельствуют данные исследования «Лаборатории Касперского», которые опубликовало издание CNews.

До введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 среди таких звонков было зафиксировано больше предложений о микрозаймах. Летом же увеличилось число звонков от коллекторов.

«Лаборатория Касперского» также отметила, что всплеск жалоб на звонки мошенников пришелся на вторую половину мая 2020 года. Больше всего их было в Москве и Московской области (количество увеличилось на 46% и 51% соответственно).

К концу лета число мошеннических звонков сократилось: оно составило примерно 6,7% от всех входящих звонков. Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев считает, что телефонные мошенники постоянно меняют свои тактики, адаптируют их под текущую повестку, чтобы не вызывать подозрений с первых секунд разговора.

В конце лета Генпрокуратура опубликовала статистику, из которой следует, что с начала введения первых ограничений для профилактики распространения COVID-19 в России стали чаще регистрировать случаи мошенничества. Число возбужденных уголовных дел по этой статье (159–159.6 УК) с конца марта выросло на треть.

Елизавета Минаева