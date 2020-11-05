RISE Moldova: в предвыборный период в Кишиневе могла работать засекреченная группа политтехнологов из России

В период предвыборной кампании в Молдове работали политтехнологи, участие которых не задекларировано в Центризбиркоме. С ними взаимодействовали как минимум семеро депутатов-социалистов, экс-советник премьер-министра Иона Кику и мэр Кишинева, говорится в расследовании RISE Moldova.

Журналисты обнаружили, что на протяжении предвыборной кампании депутаты-социалисты периодически встречались с российскими политтехнологами, среди которых Юрий Гудилин, Ольга Грак, Леонид Гонин, Сергей Галиев, Станислав Патриев, Игорь Голубев, Дмитрий Димлер и Сергей Перфильев.

Грак и Гудилин с депутатами-социалистами у офиса партии / RISE Moldova

Их род деятельности RISE Moldova подтвердили источники из этой сферы. Неизвестные беспрепятственно проходили на территорию администрации президента, в центральный офис Партии социалистов, встречались с депутатами-социалистами, с мэром Кишинева и действующим президентом Молдовы Игорем Додоном.

Никто из политиков не ответил на вопросы о взаимодействии с российскими экспертами по выборам.

Троих предполагаемых политтехнологов журналисты идентифицировали по фотографиям и видеозаписям с мероприятий, остальных пятерых удалось обнаружить при помощи видеороликов, снятых волонтерами.

В RISE Moldova отметили, что 12 октября 2020 года депутаты партии «Действия и солидарность», возглавляемой Майей Санду (соперником Додона), подали запрос в Бюро по миграции и беженцам с требованием объяснить, на каких основаниях в Молдове пребывает группа иностранцев. Конкретного ответа они не получили.

Журналисты также выяснили, что трое российских участников группы политтехнологов были в Молдове во время выборов мэра столицы в 2019 году. Спустя несколько дней после оглашения результатов эксперты вместе вылетели в Калининград.

Ранее власти Молдовы не позволили корреспонденту «Новой газеты» Иреку Муртазину попасть на территорию страны, где 1 ноября прошли выборы президента.

Корр «Новой» подал заявку на аккредитацию в МИД Молдовы и должен был получить разрешительные документы уже в Кишеневе. Ему позволили приобрести авиабилеты и забронировать гостиницу, но не дали возможности попасть на борт самолета на рейс Air Moldova, объяснив это «отсутствием аккредитации из Кишинева». При этом аккредитация пришла Муртазину на электронную почту, когда самолет уже улетел.

Президентские выборы в Молдове прошли 1 ноября, однако стране предстоит провести второй тур выборов 15 ноября, так как ни один кандидат не набрал необходимое большинство (50%+1) голосов. Лидер оппозиционной «Партии действия и солидарности», бывший премьер-министр Майя Санду при этом лидировала на выборах — она набрала 36,16% голосов избирателей. У действующего президента Игоря Додона 32,61% голосов.