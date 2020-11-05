Участника прошлогоднего митинга против границы Ингушетии с Чечней приговорили к году колонии и освободили в зале суда

Железноводский городской суд Ставрополья приговорил участника митинга в Магасе Амирхана Бекова к году лишения свободы и освободил, так как зачел ему время, отбытое в СИЗО. Об этом «Фортанге» рассказал адвокат Хусейн Гулиев.

Бекова обвиняли в применении насилия к росгвардейцам (ч. 2 ст. 318 УК). Он признал свою вину, однако отмечал, что не испытывал неприязни к силовикам и властям Ингушетии.

Бекова арестовали в феврале. Он пробыл в СИЗО почти девять месяцев.

Протесты в Магасе начались осенью 2018 года, когда Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. Они возобновились в марте 2019 года: участники согласованного митинга отказались расходиться и остались на центральной площади города на ночь, утром во время разгона произошли столкновения.

После протестов в Ингушетии возбудили дела о применении насилия к силовикам и о массовых беспорядках. Всего уголовному преследованию подверглись 44 участника протеста, отмечает «Фортанга».

Елизавета Минаева