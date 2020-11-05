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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
Участника прошлогоднего митинга против границы Ингушетии с Чечней приговорили к году колонии и освободили в зале суда
Железноводский городской суд Ставрополья приговорил участника митинга в Магасе Амирхана Бекова к году лишения свободы и освободил, так как зачел ему время, отбытое в СИЗО. Об этом «Фортанге» рассказал адвокат Хусейн Гулиев.
Бекова обвиняли в применении насилия к росгвардейцам (ч. 2 ст. 318 УК). Он признал свою вину, однако отмечал, что не испытывал неприязни к силовикам и властям Ингушетии.
Бекова арестовали в феврале. Он пробыл в СИЗО почти девять месяцев.
Протесты в Магасе начались осенью 2018 года, когда Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. Они возобновились в марте 2019 года: участники согласованного митинга отказались расходиться и остались на центральной площади города на ночь, утром во время разгона произошли столкновения.
После протестов в Ингушетии возбудили дела о применении насилия к силовикам и о массовых беспорядках. Всего уголовному преследованию подверглись 44 участника протеста, отмечает «Фортанга».
Елизавета Минаева