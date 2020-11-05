Главу минздрава Омской области отправили в отставку после забастовки медиков скорой помощи

Главу министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову отправили в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков в своем инстаграме.

«Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске», — сказал он.

27 октября сотрудники скорой помощи привезли к местному минздраву пациентов с подозрением на COVID-19, которых больницы не приняли. Впоследствии их все же госпитализировали.

Через два дня после после ЧП в город прибыла комисиия

Министерства здравоохранения во главе с заместителем

министра Евгением Камкиным, однако существенных

нарушений в работе областного минздрава она не нашла. Как сказал

Камкин главному областному телеканалу, «необходимый резерв

ковидных коек в регионе имеется», «лекарств достаточно, чтобы

оказывать медпомощь в полном объеме».

Единственное, что, по мнению Камкина, необходимо было наладить — «эффективную схему маршрутизации». При этом недавно вице-премьер Татьяна Голикова назвала Омскую область регионом, где наблюдаются сбои в системе здравоохранения.

На время проверки указом губернатора была временно отстранена от работы замминистра здравоохранения области Анастасия Малова,

отвечающая за оказание населению скорой медпомощи. Но

через несколько дней после отстранения фото Маловой в кругу сослуживцев и соратников Ирины Солдатовой опубликовал областной минздрав.

Солдатова до назначения в Омск занимала пост замминистра здравоохранения Московской области. Малова работала там же.