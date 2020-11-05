В Тюмени племянника председателя Арбитражного суда и экс-следователя приговорили к условному сроку за фальсификацию доказательств

Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего следователя Ленинского отдела СК Александра Синицына к двум годам лишения свободы условно за фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ). Приговором суда Синицыну также запрещено занимать государственные должности в течение двух лет. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело бывшего следователя, также являющегося племянником Председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько, связано с фальсификациями доказательств по уголовному делу, которое он возбудил в отношении многодетного отца. Мужчина прочел сообщения в электронной почте своего сына, что и стало основанием для уголовного преследования. Как сообщает Ura.ru, данное уголовное дело как минимум трижды возвращали из прокуратуры на доследование. В отношении же Синицына дело возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел СК.

«Доказательства по делу железобетонные. Супруга обвиняемого многодетного отца снимала Синицына на мобильный телефон, когда она пришла к нему на прием, а он изъял у нее ноутбук. Понятых при этом не было, однако их подписи появились позже в протоколе изъятия. По Синицыну проводилась полная проверка, изучались все его прошлые дела», — рассказал «Новой газете» бывший заместитель руководителя 2-го одела по расследованию особо важных дел СК, ныне руководитель отдела СК по работе с нераскрытыми преступлениями Артем Бучев.

Ранее Александр Синицын уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение наезда на человека. Молодой человек с подругой возвращались вечером из магазина, когда его около дома сбила машина на большой скорости. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила совершение наезда, потерпевший также указывал на Синицына. Однако суд оправдал будущего следователя.

Экс-следователь Синицын также вел уголовное дело в отношении корреспондента «Новой газеты» Юлии Баталовой за избиение двух начальников пятого отдела полиции в Тюмени Симонова и Маврычева. В результате погони руководства пятого отдела за Баталовой, которая пришла в отдел полиции для вручения повестки в суд, у полицейского Симонова осталась царапина на руке, а Маврычев заявил, что ему сделали больно. Адвокат заявлял о фальсификации всего уголовного дела, включая также подписи понятых, но суды двух инстанций не удовлетворили ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы. СК также не изучал доводы и не проводил экспертизы.

В июле в Перми за фальсификацию доказательств по уголовному делу о покушении на убийство следователя также приговорили к условному сроку. СК обнаружил фальсификацию материалов через два года после вынесения приговора в отношении чиновника и бывшего участкового, которых осудили на 11 лет колонии строго режима. Затем за фальсификацию 35 документов также осудили следователя, которой передали данное уголовное дело о нападении.